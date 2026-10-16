Gabriel Jesus, l'attaquant du Barça, se rapproche d'une place dans le onze de départ face au Real Betis, samedi, en Liga, après être resté sur le banc contre Galatasaray.

Selon le quotidien espagnol As, Hansi Flick se retrouve face à un nouveau casse-tête concernant le choix de son avant-centre, dans l'attente du retour de Raphinha à sa pleine disponibilité physique, avant la rencontre face au Real Betis prévue samedi prochain.

L'entraîneur du Barça dispose de plusieurs options pour occuper le poste de pointe, grâce à une bonne planification et à la polyvalence de ses joueurs offensifs.

Malgré la multitude de solutions, le Brésilien Gabriel Jesus arrive en tête de la liste des candidats pour occuper le poste d'avant-centre au Barça.

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Le joueur n'a pas débuté la rencontre face à Galatasaray en Ligue des champions, ce qui en fait l'option la plus probable pour retrouver sa place dans le onze de départ lors d'un match qui devrait imposer de gros défis au club catalan.

La gestion du temps de jeu et la recherche de solutions pour préserver la fraîcheur de l'équipe pèsent sur les décisions de Flick.

L'entraîneur avait assuré avant la rencontre que Gabriel Jesus disposait de la condition physique nécessaire pour revenir dans le onze de départ, mais il a préféré ne pas prendre de risque avec un joueur qui a souffert de graves blessures ces dernières années.

L'attaquant brésilien possède de solides arguments pour s'offrir une place de titulaire face au Betis, lui qui est entré en jeu pour la première fois en remplacement de Raphinha face à Getafe et a réussi à marquer.

Sur le plan technique, Gabriel Jesus s'est parfaitement intégré au Barça, et ses déplacements, sa capacité à combiner avec ses coéquipiers et à créer des espaces en font une option précieuse pour l'équipe face au Séville FC.

L'une des autres options qui s'offrent à Flick consiste à s'appuyer sur Dani Olmo au poste de faux neuf, solution à laquelle il a eu recours lors du déplacement de l'équipe à Istanbul en Ligue des champions.

Ce dispositif permet d'ajouter un milieu de terrain supplémentaire dans les zones intérieures, ce qui donne à l'équipe une plus grande maîtrise du ballon et complique la tâche défensive de l'adversaire, en l'absence d'un avant-centre que les défenseurs pourraient prendre en charge.

Cela étant, une reconduction de cette option dès le coup d'envoi face au Betis paraît peu probable, car cette méthode convient à des circonstances particulières et ne s'adapte pas à tous les matchs.

De plus, ce choix prive le Barça d'un véritable avant-centre et réduit l'influence d'Olmo lorsqu'il évolue derrière la pointe.

Une autre option se dégage : lancer l'Anglais Anthony Gordon au poste d'avant-centre, en confiant le couloir gauche à l'Allemand Karim Adeyemi.

Gordon a marqué lors de deux rencontres consécutives, tandis qu'Adeyemi traverse également une période faste, après avoir inscrit son deuxième but de la saison en Ligue des champions lors du match disputé au Rams Park d'Istanbul.

En revanche, les chances de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim de participer à la rencontre face au Real Betis paraissent très limitées.







