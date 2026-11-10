Quel rapport avec Vinicius ? Arsenal se prépare à fondre sur une star du Real Madrid

L'attaquant du Real Madrid est entré dans le radar d'Arsenal avant le prochain mercato hivernal, dans un contexte d'incertitude autour de son avenir au sein du club madrilène et face à son désir évident d'obtenir davantage de temps de jeu, après n'avoir disputé qu'un nombre limité de minutes depuis le début de la saison.

Selon les informations rapportées par le site Tribuna, Arsenal étudie la possibilité de passer à l'action pour recruter l'attaquant brésilien Endrick en janvier, dans le cadre de ses efforts pour renforcer son secteur offensif durant la seconde moitié de la saison, après que ses tentatives potentielles de recruter Eli Junior Kroupi, attaquant de Bournemouth, se sont heurtées au refus de son club de le laisser partir en milieu de saison.

Kroupi constitue la première option potentielle d'Arsenal pour renforcer son attaque, mais Bournemouth a informé le club londonien que son attaquant n'était pas à vendre lors du mercato hivernal, ce qui oriente l'intérêt vers Endrick, qui n'obtient pas suffisamment d'occasions avec le Real Madrid.

Selon le rapport, l'attaquant brésilien n'a disputé que 114 minutes cette saison, ce qui renforce la probabilité qu'il recherche une destination lui permettant de jouer régulièrement, d'autant plus que le joueur a déjà été associé à un départ du Real Madrid.

Le rapport indique qu'Endrick avait été proposé à Arsenal l'an dernier, avant de rejoindre finalement l'Olympique Lyonnais sous forme de prêt.

On ignore encore à ce jour si le club anglais envisage de le prendre à nouveau en prêt ou cherche à le recruter définitivement.

Endrick ouvre la porte : son avenir en janvier reste incertain

Ces développements coïncident avec des déclarations faites récemment par Endrick, au cours desquelles il a parlé franchement de son avenir, affirmant qu'il ne savait pas ce qui se passerait en janvier et que sa priorité était de jouer, de se sentir heureux et d'aider ses coéquipiers.

L'attaquant brésilien a déclaré : « Tout ce que je veux, c'est jouer, me sentir heureux et aider mes coéquipiers », ajoutant : « Je ne sais pas ce qui se passera en janvier, c'est entre les mains de Dieu. Tout ce que je souhaite, c'est le meilleur pour ma carrière. »

Bien qu'il ait affirmé que Madrid était une ville formidable, Endrick a insisté sur le fait qu'il ferait toujours ce qu'il faut pour progresser dans sa carrière, des déclarations qui laissent la porte ouverte à un éventuel départ si sa mise à l'écart du temps de jeu se poursuit.

Le joueur a également parlé en termes positifs de sa relation avec son entraîneur José Mourinho, affirmant sa grande confiance en lui et révélant que l'entraîneur le contactait quotidiennement pour prendre des nouvelles de sa vie personnelle, et pas seulement pour parler de football.

La relation d'Arsenal avec l'agence de Vinícius pourrait faciliter la transaction

Parmi les facteurs qui pourraient aider Arsenal dans ses démarches, Endrick et Vinícius Junior, son coéquipier au Real Madrid, sont représentés par la même agence, qui entretient une bonne relation avec Andrea Berta, le directeur sportif du club anglais.

Berta avait déjà tenté de négocier avec l'agence au sujet d'un transfert de Vinícius à l'Emirates Stadium l'été dernier, ce qui pourrait offrir à Arsenal une porte d'entrée appropriée pour étudier la possibilité de recruter Endrick.