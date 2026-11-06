Lamine Yamal, la star du Barça, possède un grand talent dans le dribble, qui a fait de lui l'un des joueurs les plus capables de faire la différence au monde. Sa facilité à éliminer ses adversaires, à trouver des espaces qui paraissent impossibles et à gérer les situations de face-à-face représente l'une des caractéristiques les plus marquantes de son jeu.

Le journal Sport a expliqué que les racines du talent de Yamal remontent à bien avant son intégration à l'académie de La Masia, lorsqu'il était un enfant qui passait une grande partie de sa journée le ballon aux pieds.

Parmi ses premiers adversaires à cette époque figuraient quelques concurrents pour le moins inhabituels : « les chiens de sa famille ».

Le joueur du Barça a ravivé les souvenirs de ces années lors d'un entretien que lui a accordé Florent Torchut pour le magazine France Football, publié pour la première fois en 2024 et repris par le site du Ballon d'Or.

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Au cours de cet entretien, Yamal est revenu sur son enfance, ses premières expériences avec le football et les moments qui ont contribué à développer le talent qui suscite aujourd'hui l'admiration du public.

Yamal a déclaré en riant : « À la maison, j'aimais jouer au football avec mes chiens. Mon père me disait que je n'avais rien à craindre et qu'ils ne me mordraient pas, alors je passais de bons moments avec eux. Dribbler un chien, c'est la chose la plus difficile que tu puisses faire. »

Pour Lamine Yamal, ces jeux portaient de nombreux enseignements. Les animaux se déplaçaient de manière imprévisible, et le jeune footballeur devait trouver un moyen d'éviter de se faire prendre le ballon.

Il a reconnu : « Cela faisait partie de mon processus d'apprentissage, c'était comme une séance d'entraînement. »

Sa passion pour le ballon ressemblait à une obsession. Sa famille se souvient qu'il ne voulait jamais s'en éloigner et qu'il était contrarié lorsqu'on le lui retirait, que ce soit à l'heure du repas ou du coucher.

Il a reconnu : « Je me souviens que je transportais le ballon dans un sac quand j'allais à l'école. Et juste avant d'entrer en classe, je le cachais dans mon sac, parce que le professeur ne voulait pas que je le pose sur la table. »

Les chiens étaient des adversaires inattendus, mais le véritable apprentissage s'est fait sur les terrains en béton du quartier de Rocafonda, où il a grandi, dans la ville de Mataró. Là-bas, il avait l'habitude d'affronter des enfants bien plus âgés que lui. La différence d'âge et de gabarit physique l'obligeait à trouver des solutions pour conserver le ballon et éviter les contacts.

Il est revenu sur cette période : « Je jouais toujours face à des adversaires qui avaient sept ou huit ans de plus que moi, et je devais trouver des moyens de les éviter pour ne pas me faire frapper. » Ces matchs l'ont aidé à développer l'un de ses principaux atouts dans le football actuel : la capacité à lire les intentions du défenseur et à agir avant le contact.

Il a expliqué : « Jouer dans le complexe sportif m'a aidé à développer l'intelligence footballistique que j'avais acquise dans la rue et qui est devenue une partie de mon style de jeu. » Il a également appris à surmonter sa peur des adversaires physiquement supérieurs et à prendre du plaisir dans les matchs, même lorsque les conditions lui semblaient défavorables.

Yamal a continué à apprendre en dehors des entraînements également. Il passait de longues heures à regarder des vidéos de Neymar, qui jouait alors avec le club brésilien de Santos.

Comme il ne disposait pas en permanence d'un ordinateur à la maison, il se rendait chez l'un de ses amis pour visionner les images de la star brésilienne. Ensuite, il tentait de reproduire ces gestes dans sa chambre avant d'aller dormir.

Il était également un admirateur de Lionel Messi, David Villa et Pedro, les joueurs qui formaient l'ossature de cette génération du Barça qu'il suivait sur les écrans de télévision et qui a nourri son rêve de devenir footballeur professionnel.

Lamine Yamal a reconnu qu'il était un joueur très désordonné durant ses premières années. Dès qu'il recevait le ballon, il cherchait aussitôt le dribble, sans trop s'arrêter pour évaluer la meilleure décision à prendre.

Au Barça, il a appris à lire le rythme des matchs, à coopérer avec ses coéquipiers et à distinguer les moments où il devait accélérer le jeu de ceux où il valait mieux conserver le ballon. Le dribble est resté son arme principale, mais il a commencé à l'utiliser avec davantage de discernement et de conscience tactique.