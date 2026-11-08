Quel rapport avec le Maroc ? Les inspecteurs de la FIFA se préparent à visiter Barcelone

Les représentants de la Fédération internationale de football débarqueront demain lundi au stade Spotify Camp Nou, afin de se rendre compte de l'état des installations, en vue de la Coupe du monde 2030.

Le quotidien Sport rapporte que la Fédération espagnole et le Barça espèrent obtenir des rapports positifs concernant les installations du Camp Nou, qui figure parmi les joyaux les plus en vue de la Coupe du monde.

Le lendemain, mardi, la délégation de la FIFA visitera le stade RCDE, propriété de l'Espanyol.

Le stade Spotify Camp Nou ambitionne d'accueillir la finale, comme cela a été confirmé lors d'un événement organisé à Barcelone lundi dernier.

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Le maire de Barcelone, Jaume Collboni, a publiquement réclamé l'organisation du match décisif, avec le soutien du président du FC Barcelone, Joan Laporta, aux côtés d'autres responsables, comme le ministre des Sports du gouvernement de Catalogne, Berni Álvarez, et le président de la Fédération catalane de football, Joan Soteras.

Tous ont bénéficié du soutien de Rafael Louzán, président de la Fédération espagnole de football, qui a réaffirmé son souhait de voir la finale se disputer en Espagne, que ce soit au stade Spotify Camp Nou ou au stade Santiago-Bernabéu.

De son côté, le Maroc intensifie ses pressions pour atteindre le même objectif, dans le cadre de la candidature conjointe avec le Portugal.

Même si le Maroc s'appuiera sur le stade Hassan II, d'une capacité de 115 000 spectateurs, l'Espagne est convaincue que la FIFA lui accordera l'honneur d'accueillir la finale, étant donné qu'elle possède deux stades prestigieux dotés d'une grande histoire, ayant fait l'objet de travaux de développement et de rénovation : le Spotify Camp Nou et le Santiago-Bernabéu.

La décision ne sera pas tranchée avant 2027 ou 2028, et de nombreux développements peuvent encore survenir d'ici là.