Le entraîneur du Barça, Hansi Flick, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter le Real Madrid, ce dimanche, lors de la dixième journée du championnat d'Espagne.

Les choix de Flick ont été marqués par l'absence sur blessure de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García et Andreas Christensen, tandis que le technicien allemand a intégré Hamza Abdelkarim aux options offensives du Barça pour le Clásico.

Voici la liste complète du Barcelone pour le Clásico :

Gardiens de but : Joan García - Szczęsny - Livaković.

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Défense : João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Xavi Espart - Gerard Martín - Álex Campos.

Milieu : Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Jurín.

Attaque : Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.

Le Barcelone occupe la tête du classement du championnat d'Espagne avec 27 points, tandis que le Real Madrid est à la troisième place avec 21 points.