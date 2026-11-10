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Karim Malim
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Quel est le secret de la visite de Lewis Hamilton en Égypte ?

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Loin du tumulte de la Formule 1

Lors d'une visite à caractère humanitaire, loin des circuits de vitesse et des courses de Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton, sept fois champion du monde, est arrivé en Égypte pour soutenir les efforts humanitaires et de secours destinés à la bande de Gaza, et s'informer des mécanismes d'acheminement de l'aide aux Palestiniens dans le contexte de la situation humanitaire actuelle.

Khaled Megawer, gouverneur du Nord-Sinaï, a accueilli la star de la Formule 1 à son arrivée à l'aéroport international d'El-Arich. Le programme de sa visite prévoit un déplacement au point de passage terrestre de Rafah, afin de prendre connaissance des efforts égyptiens déployés pour la réception de l'aide humanitaire et de secours destinée à la bande de Gaza.

La visite comprend également une inspection des entrepôts d'aide logistique du Croissant-Rouge égyptien dans la ville d'El-Arich, ainsi qu'une présentation des mécanismes de préparation et de coordination des cargaisons humanitaires en vue de leur acheminement vers la bande de Gaza.

Hamilton est considéré comme l'une des plus grandes légendes du sport automobile, après avoir été sacré sept fois champion du monde de Formule 1 et remporté 105 victoires au cours de sa carrière, devenant ainsi l'un des pilotes les plus titrés de l'histoire du championnat.

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Ses activités ne se limitent pas au domaine sportif : il est connu pour son engagement envers les causes humanitaires et sociales, ainsi que pour son soutien aux initiatives en faveur de l'éducation et de l'égalité. En 2021, il a fondé l'organisation « Mission 44 » pour soutenir les jeunes et offrir de meilleures opportunités dans les domaines de l'éducation et de l'emploi, à laquelle il a consacré 20 millions de livres sterling de sa fortune personnelle.

Sa visite en Égypte s'inscrit dans le prolongement de son engagement humanitaire, mettant à profit sa notoriété mondiale pour attirer l'attention sur les initiatives visant à venir en aide aux personnes affectées dans les zones de conflit.

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