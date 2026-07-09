Quel est le rapport avec le Maroc ? Une star espagnole déclare : « Je rêve de marquer une bicyclette en finale contre Messi. »

Gavi, la jeune star de la sélection espagnole, a refusé de céder à la complaisance à la veille du quart de finale de la Coupe du monde contre la Belgique.

Dans des propos rapportés par le journal Marca, le milieu de terrain a affirmé : « Je n’aime pas entendre dire que l’Espagne est la grande favorite pour le titre. La Belgique possède des joueurs exceptionnels, tout comme le Portugal. »

Il a ajouté : « Nous devons faire notre travail du mieux possible, et si nous y parvenons, tout se passera certainement bien. Le plus important maintenant, c’est de battre la Belgique. »

Interrogé sur son adversaire préféré en demi-finale, la France ou le Maroc, il a tranché : « Ce sont deux grandes équipes, mais je choisirais le Maroc, car c’est lui qui nous a éliminés lors de la Coupe du monde au Qatar. »

Il a souligné : « Je suis venu ici pour remporter la Coupe du monde. Le sélectionneur me connaît mieux que quiconque. Nous voulons tous jouer davantage, mais l’essentiel est de gagner la Coupe du monde, et il sait qu’il peut compter sur moi pour tout ce qu’il souhaite. »

Interrogé sur son rôle personnel, il a affirmé : « J’espère évidemment être un joueur clé durant cette Coupe du monde. »

Il conclut : « Je rêve de marquer le but du titre. Depuis toujours, je me vois claquer une bicyclette en finale de Coupe du monde. Ce ne sont que des rêves, j’espère qu’ils se réaliseront. L’adversaire ? J’aimerais affronter l’Argentine pour Messi, mais l’essentiel est d’atteindre la finale, peu importe l’opposition. »

Il conclut : « Je suis un joueur passionné et intense, tout le monde le sait. Il est normal que certains de mes coéquipiers s’énervent parfois contre moi. Mais j’essaie toujours de penser à l’intérêt de l’équipe, que je sois sur le terrain ou non. »