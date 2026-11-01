Quel canon ! Diomande profite de l'absence de Vinicius et surpasse les stars du Real Madrid

L'Ivoirien Yan Diomandé, joueur du Real Madrid, a poursuivi son éclatante performance au cours de la saison en cours, après avoir réalisé un exploit remarquable en matière de buts et de passes décisives, devançant toutes les stars de la Maison Blanche.

Diomandé a inscrit un but canon de l'extérieur de la surface, contribuant ainsi à la victoire du Real Madrid face au Racing Santander (3-0), ce dimanche, lors de la 11e journée de Liga.

Avec cela, Diomandé est devenu le seul joueur dans les rangs des Merengues à avoir réussi à marquer quatre buts ou plus et à délivrer quatre passes décisives ou plus, toutes compétitions confondues cette saison, selon ce qu'a rapporté le journal « AS ».

Et l'éclat de Diomandé ne s'est pas arrêté là, puisqu'il est également devenu le premier joueur du Real Madrid à marquer deux buts de l'extérieur de la surface au cours de la saison en cours, confirmant une nouvelle fois ses qualités offensives variées et sa capacité à faire la différence dans des situations diverses.

L'Ivoirien a révélé une efficacité devant le but exceptionnelle, après avoir inscrit ses quatre buts sous le maillot du Real Madrid en seulement six tirs cadrés, ce qui reflète sa grande précision face aux filets et sa capacité à exploiter les occasions offertes de la meilleure manière possible.

Le journal AS a commenté la performance et les buts de Diomandé en déclarant : « Quel défenseur ».

Diomandé affiche des prestations remarquables avec le Real Madrid depuis le début de la saison, que ce soit au niveau des buts ou des passes décisives, devenant ainsi l'un des éléments offensifs les plus en vue dans l'effectif de la Maison Blanche, grâce à sa vitesse et à sa capacité à se déplacer et à menacer le but des adversaires.

Diomandé a profité de l'absence du Brésilien Vinícius Júnior au Real Madrid en raison de sa suspension, pour obtenir une plus grande opportunité de montrer ses capacités offensives, et il a réussi à livrer des prestations remarquables qui ont attiré les regards, tirant parti de l'espace laissé par l'absence de la star brésilienne, afin de confirmer son droit à obtenir un rôle plus important avec la Maison Blanche et de s'imposer de la meilleure manière possible.