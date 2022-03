Queiroz bombe le torse avant le choc contre le Sénégal

Le sélectionneur de l’Egypte Carlos Queiroz, a affirmé qu'il faisait partie des 10 meilleurs entraîneurs du monde.

Le technicien lusitanien a mené les Pharaons à la victoire contre le Sénégal (1-0) vendredi au stade international du Caire, lors du barrage aller des qualifications pour la Coupe du monde. Le match retour aura lieu mardi à Diamniadio, à Dakar, au Sénégal, et en vue de ce rendez-vous il ne s’est pas gêné pour lancer les hostilités.

"Je ne vois aucune raison d'être contrarié ou triste [avec notre performance]. Nous venons de battre les champions d'Afrique. Au match retour, nous allons défendre notre avantage avec tout ce que nous avons", a déclaré Queiroz, selon PortuGOAL.net.

"J'ai 44 ans d'expérience en tant qu'entraîneur au niveau international et j'ai disputé plus de 2 000 matchs. Je suis le seul entraîneur à avoir emmené quatre pays à la Coupe du monde et je fais partie des dix meilleurs entraîneurs du monde."

Les Egyptiens ne doutent de rien

Queiroz a pleinement confiance en ses capacités et celles de ses troupes et il en est de même pour l’attaquant Mahmoud 'Trezeguet' Hassan. Ce dernier a indiqué que les Pharaons n’ont pas encore totalement pris leur revanche par rapport à la défaite en finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre les Lions de la Teranga. Et c’est pourquoi ils seront ultra-motivés.

"La victoire [au Caire] est un pas positif vers la réalisation de nos objectifs, mais nous avons une deuxième mi-temps au Sénégal. Nous pouvons gagner et atteindre la Coupe du monde aux dépens du Sénégal", a déclaré l’ancien joueur d’Aston Villa. "Nous avons été abattus après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations parce que nous avons fait beaucoup d'efforts pour atteindre ce stade".

La Fédération égyptienne de football (EFA) a annoncé que Mahmoud Hamdy El-Wensh voyagera avec l'équipe à Dakar malgré sa suspension. El-Wensh a reçu un carton jaune en première mi-temps lors du match contre le Sénégal au Caire. Le joueur de 26 ans avait reçu deux cartons jaunes contre la Libye et le Gabon lors du tour précédent de qualification, il ne pourra donc pas jouer mardi. "Le staff de l'équipe nationale dirigé par Carlos Queiroz a décidé que Mahmoud Hamdy El-Wensh resterait avec l'équipe qui se rend au Sénégal pour préparer le match retour de mardi malgré sa suspension", a déclaré l'EFA.