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Lamine Yamal a manqué un penalty lors du match de son club, le FC Barcelone, face à Villarreal, remporté 3-2 par le club catalan au Spotify Camp Nou.

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Comme le rapporte le quotidien Sport, « Raphinha et Lamine Yamal ont eu un échange juste avant l'exécution du penalty, à la 21e minute du match contre Villarreal ».

Raphinha, tireur attitré du Barça, s'apprêtait à frapper le penalty, mais il l'a laissé à Yamal, à la demande expresse de son coéquipier.

Le moment était délicat, puisque Barcelone était mené 0-2. Raphinha a néanmoins voulu réconforter Lamine Yamal, victime de la faute ayant entraîné le penalty.

Lamine a ensuite fait preuve d'un mental très solide : il a offert le but de l'égalisation à Fermín López et a lancé l'action du but de la victoire, grâce à une superbe talonnade pour Eric García.

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Impossible, donc, de jeter la pierre à Lamine Yamal. Reste que sa fiabilité dans l'exercice du penalty n'égale pas celle de Raphinha.

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Raphinha n'a plus manqué de penalty depuis près de neuf ans, à l'époque où il évoluait au Vitória Guimarães, au Portugal.

Le Brésilien a converti 21 penalties consécutifs au cours de sa carrière. Son dernier échec remonte au 23 décembre 2017, soit il y a environ neuf ans, lorsqu'il portait les couleurs du Vitória Guimarães en championnat du Portugal. Depuis, il n'a connu que la réussite dans cet exercice, que ce soit avec le Stade Rennais, Leeds United, le FC Barcelone ou la sélection brésilienne.

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Plus précisément, Raphinha affiche un taux de réussite de 95,6 % sur penalty sur l'ensemble de sa carrière. Avec le Barça, son bilan est tout simplement parfait : il en a tiré 11, et tous ont fini au fond des filets.

Lamine Yamal possède lui aussi de grandes qualités dans ce type d'exercice, mais il n'a pas la même efficacité que Raphinha.

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La saison en cours s'avère particulièrement compliquée pour Yamal, qui n'a transformé qu'un seul penalty sur trois tentatives. Il a échoué face au Racing et à Villarreal, mais a fait mouche contre Levante.

Sur l'ensemble de sa carrière, Lamine Yamal présente un bon taux de réussite de 75 % sur penalty.

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Sur 16 tentatives, il en a manqué quatre : trois sous le maillot du Barça et une lors de la séance de tirs au but en quart de finale de la Ligue des nations face aux Pays-Bas.

Robert Lewandowski était le tireur attitré du Barça ces dernières saisons, mais le départ de l'attaquant polonais a ouvert la voie à une nouvelle situation. Jusqu'ici, Flick a laissé à ses joueurs une certaine marge pour gérer eux-mêmes la question, mais il pourrait revoir sa position à la suite des derniers événements.

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Raphinha constitue sans aucun doute une véritable garantie, et tout porte à croire qu'il faudrait trancher une bonne fois pour toutes le débat sur l'identité du tireur de penalty, surtout dans les moments décisifs.

En sélection espagnole, par exemple, la question ne se pose pas : Mikel Oyarzabal est le tireur attitré. Face à la France, en demi-finale de la Coupe du monde, c'est ainsi le joueur basque qui s'est chargé du penalty, alors même que la faute sifflée avait été commise sur Yamal.