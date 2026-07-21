Que réserve l'avenir à Marmoush ? City envisage de larges changements

L'international égyptien Omar Marmoush fait face à une situation d'incertitude quant à son avenir avec Manchester City, après qu'un rapport l'a placé sur la liste des joueurs susceptibles de quitter le club lors de l'actuelle fenêtre de transferts estivale, dans le cadre d'un plan de restructuration de l'équipe.

Le site The Athletic a rapporté que City pourrait voir le départ de plusieurs de ses joueurs de premier plan cet été, tandis que les doutes persistent autour de l'avenir de plusieurs noms au sein de l'équipe première.

Le rapport a précisé que l'Espagnol Rodri demeure l'un des principaux points d'interrogation, puisqu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat et qu'il n'a jusqu'à présent affiché aucune volonté claire de signer un nouveau bail, malgré les prévisions d'une reprise des négociations après la fin de la Coupe du monde.

Il a ajouté que Mateo Kovacic, James Trafford et Nico Gonzalez comptent parmi les principaux candidats au départ, tandis que Savinho suscite l'intérêt de Tottenham et pourrait lui aussi s'en aller.

Le rapport a indiqué que l'avenir de Marmoush et du Néerlandais Tijjani Reijnders reste indécis, alors que le Real Madrid continue de suivre le défenseur portugais Ruben Dias.

Il a également précisé que Kalvin Phillips et Jack Grealish seront disponibles pour un transfert si Manchester City reçoit des offres convenables.

Selon The Athletic, ces mouvements s'inscrivent dans les efforts du club pour restructurer son effectif en vue de la nouvelle saison, avec la possibilité d'apporter de larges changements à la liste de l'équipe.

À lire aussi : Rodri et le Real Madrid... la balle est dans le camp de Pérez

À lire aussi... Vidéo : le moment le plus fort de la finale du Mondial... qu'a dit Yamal à Messi ?