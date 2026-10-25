Que peut nous apprendre le premier Clasico sur le Real de Mourinho et le Barça ?

Un seul match ne suffit certainement pas à prédire une saison ou plus, mais il peut peut-être donner quelques indices sur ce que l'avenir réserve, ce qui s'applique au choc du Clásico prévu ce dimanche soir entre le Barça et son hôte, le Real Madrid, dans le cadre de la dixième journée de Liga.

Et si l'on veut prendre exemple sur le passé, le tout premier Clásico disputé par Mourinho, le 29 novembre 2010, avait révélé que l'entraîneur portugais aurait beaucoup de mal à briser la domination du club catalan, lorsqu'il avait encaissé une lourde défaite (5-0) sur la pelouse du Camp Nou, ce que les événements ont ensuite confirmé.

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Et bien que le Real de Mourinho ait réussi à tenir tête au terrifiant Barça de Guardiola, voire à le surpasser parfois (le club madrilène a remporté 5 matches, en a perdu 6 et en a fait match nul 6), le bilan final n'a pas été en faveur des Merengues : ils ont perdu la Liga lors de deux saisons sur les trois passées par Mourinho au Santiago Bernabéu (entre 2010 et 2013), tandis que le club catalan a remporté la bataille européenne face à son rival en demi-finale de la Ligue des champions (2010-2011).

Mourinho n'a décroché que 3 titres avec le Real Madrid lors de son premier mandat : la Coupe du Roi d'Espagne 2010-2011, la Liga 2011-2012 et la Supercoupe d'Espagne 2012.

Et ce qui renforce la possibilité que le match de ce jour donne des indices sur l'avenir : le Real Madrid a recruté de nombreuses stars lors du dernier mercato, ce qui laisse penser que les changements dans l'effectif de la saison prochaine ne seront pas importants, c'est-à-dire que Mourinho s'appuiera largement, lors de son deuxième mandat — ou du moins dans sa première phase — sur la majeure partie de l'effectif actuel, qui disputera aujourd'hui son premier test en Clásico après les recrues estivales.

Avantage catalan, mais !

Et malgré la récente défaite face au Paris Saint-Germain (4-2) en Ligue des champions, et à l'inverse la démonstration des Merengues contre Leipzig (4-1), le Barça reste le favori le plus probable sur le papier pour remporter le sommet de la Liga, car c'est l'équipe la plus homogène et la plus régulière cette saison, comme le disent les prestations et les résultats.

Mais le réveil des Merengues doit lui aussi être pris en compte : c'est une équipe qui n'a inscrit que 4 buts lors des trois derniers matches, alors qu'elle a encaissé un triplé face à la Roma et un but face à Séville comme face à Leipzig, ce qui doit faire sonner l'alarme au Camp Nou.

Le Barça devra également montrer comment il réagit à sa chute face à Paris, et s'il possède un caractère suffisamment fort pour se relever rapidement de ce faux pas européen et revenir sur le droit chemin, ou s'il se dirige vers une saison en dents de scie que les supporters catalans ne souhaitent pas.