Que lui est-il arrivé ? Mourinho surprend les journalistes par un geste inhabituel

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a surpris les journalistes ce mardi par un geste inhabituel dans l'histoire du technicien portugais.

Le journal « Mundo Deportivo » a écrit : « Le 28 juillet, à 17h30, il faisait très chaud à Madrid. Alors, lorsque José Mourinho est entré sur le terrain de Valdebebas pour superviser l'échauffement de ses joueurs avant le match d'entraînement contre Leganés, il s'est dirigé vers la zone réservée aux médias, les a salués et leur a proposé de l'eau. »

Le journal poursuit : « Mourinho a dit : comment allez-vous ? Comment allez-vous tous ? Je suis juste venu vous saluer. Vous n'avez pas d'eau ? Voulez-vous un peu d'eau ? »

Malgré son passé avec les médias et les affrontements inoubliables entre les deux parties, il est clair que Mourinho est revenu au Real Madrid dans une version beaucoup plus apaisée que celle qu'il avait montrée lors de son premier passage.