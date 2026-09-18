Le Real Madrid se prépare à affronter l'Atlético Madrid dans le derby de la capitale, dimanche, au milieu d'un changement notable dans le programme de l'entraîneur portugais José Mourinho, qui a décidé de repousser son apparition médiatique à après l'entraînement de l'équipe prévu samedi matin à Valdebebas.

Le Real Madrid s'entraîne à dix heures et demie samedi matin, tandis que Mourinho tient sa conférence de presse à trois heures et demie de l'après-midi, soit environ 5 heures après la fin de la séance d'entraînement, un horaire inhabituel comparé à son programme avant les matches précédents, alors que le derby se dispute au stade Metropolitano dimanche à 16h15.

Le journal « Sport » a rapporté que ce changement attire l'attention, d'autant plus que l'intervalle entre l'entraînement de l'équipe et la conférence de presse coïncide avec la tenue de la finale de la Coupe intercontinentale des moins de 20 ans entre le Real Madrid et Santiago Wanderers, qui débute samedi midi au stade Santiago-Bernabéu.

Un intérêt évident de Mourinho pour le secteur des jeunes

Depuis son retour à la tête du Real Madrid, Mourinho a montré un intérêt croissant pour le suivi des équipes de jeunes. Il a ainsi tenu, le 5 septembre, à assister au match du Castilla face au Juventud Torremolinos au stade Alfredo Di Stéfano, accompagné de plusieurs membres de son staff, et a offert à de nombreux joueurs de l'académie l'occasion de se montrer durant la période de préparation, en louant leur niveau.

L'entraîneur portugais avait parlé positivement des joueurs du Castilla, déclarant : « J'aime tous les joueurs que je reçois du Castilla », en référence à son intérêt pour l'intégration d'éléments de l'équipe réserve à l'équipe première.

Cette politique intervient alors que Thiago Pitarch, l'un des joueurs les plus en vue de l'équipe de jeunes, est absent de la finale de la Coupe intercontinentale des moins de 20 ans, après être entré dans le cercle d'intérêt de Mourinho pour l'équipe première.

Les mises au vert de retour sur le devant de la scène

Mourinho a également relancé l'idée de rassembler les joueurs avant les matches, une politique sur laquelle il s'appuyait de manière répétée durant sa première période au Real Madrid, notamment avant les matches qui se disputaient au Santiago-Bernabéu.

L'entraîneur portugais avait précédemment expliqué que la chose n'est pas nécessairement liée au fait de dormir ensemble, mais à la concentration mentale et à la préparation du match. Il avait déclaré : « Dormir ou ne pas dormir dépend de la situation. »

À une occasion, lors de la préparation du match face à Malaga, le Real Madrid avait tenu une réunion tactique et les joueurs avaient pris leur repas ensemble, avant que la plupart d'entre eux ne rentrent chez eux et ne reprennent leur programme le lendemain, ce qui reflète la souplesse de Mourinho dans la gestion de ces détails.