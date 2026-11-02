Quatre joueurs du Barça assistent à un concert avant le choc face à Aston Villa

Quatre joueurs du Barça ont été aperçus hier dimanche au concert du chanteur Melendi, au palais Sant Jordi, qui a débuté à 21 heures. Ce concert s'inscrivait dans le cadre de la tournée « Pop Rock », au cours de laquelle le chanteur asturien présente son nouvel album, dont la sortie est prévue dans les prochains mois.

Le quatuor composé de Rodri Hernández, Pedri González, Lamine Yamal et Fermín López a assisté au concert et a savouré les plus célèbres chansons de Melendi, comme l'a rapporté le journal « Mundo Deportivo ».

Le journaliste Albert Castillo, de la chaîne TVE, faisait partie des spectateurs qui ont filmé les joueurs du Barça dans l'une des loges, mettant en lumière Rodri comme l'un des supporters les plus enthousiastes du concert.

Le Barça s'est imposé face à Alavés sur le score de (6-1) samedi soir, puis s'est entraîné dimanche matin à la cité sportive, sachant que les quatre joueurs cités ont suivi des exercices de récupération en raison de leur participation en tant que titulaires.

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Le club catalan a entamé aujourd'hui lundi sa préparation pour son match contre Aston Villa, demain mardi, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions.