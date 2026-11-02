Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Quatre joueurs du Barça assistent à un concert avant le choc face à Aston Villa

FC Barcelone vs Aston Villa
FC Barcelone
Aston Villa
Ligue des Champions
Pedri
Rodri
L. Yamal
F. Lopez
Espagne
Angleterre

Rodri était le supporter le plus enthousiaste lors de la cérémonie

Quatre joueurs du Barça ont été aperçus hier dimanche au concert du chanteur Melendi, au palais Sant Jordi, qui a débuté à 21 heures. Ce concert s'inscrivait dans le cadre de la tournée « Pop Rock », au cours de laquelle le chanteur asturien présente son nouvel album, dont la sortie est prévue dans les prochains mois.

Le quatuor composé de Rodri Hernández, Pedri González, Lamine Yamal et Fermín López a assisté au concert et a savouré les plus célèbres chansons de Melendi, comme l'a rapporté le journal « Mundo Deportivo ».

Le journaliste Albert Castillo, de la chaîne TVE, faisait partie des spectateurs qui ont filmé les joueurs du Barça dans l'une des loges, mettant en lumière Rodri comme l'un des supporters les plus enthousiastes du concert.

Le Barça s'est imposé face à Alavés sur le score de (6-1) samedi soir, puis s'est entraîné dimanche matin à la cité sportive, sachant que les quatre joueurs cités ont suivi des exercices de récupération en raison de leur participation en tant que titulaires.

Prochains matchs
BAR

BAR

Ligue des Champions

03 nov. 2026

AVL

AVL

Le club catalan a entamé aujourd'hui lundi sa préparation pour son match contre Aston Villa, demain mardi, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google