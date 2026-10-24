José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter le Barça lors du Clasico, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne, un match que la formation madrilène aborde avec plusieurs absences, au premier rang desquelles celle du Brésilien Vinicius Junior, absent pour cause de suspension, aux côtés de trois joueurs souffrant de blessures.

En tête de la liste des absents figure le cas de Vinicius, qui poursuit l'exécution de la sanction de suspension prononcée à son encontre, ce qui le prive de l'un des matchs les plus en vue de la saison, bien que son exclusion ne soit liée à aucun problème physique.

L'ailier brésilien purge le deuxième des quatre matchs de suspension infligés par la commission des compétitions, à savoir deux matchs pour avoir tiré les cheveux de Saliba lors de la rencontre face à Villarreal, et deux matchs supplémentaires en raison de ses protestations ultérieures.

La commission d'appel de la Fédération espagnole de football avait confirmé la sanction, repoussant ainsi le retour du joueur en Liga jusqu'à la fin novembre.

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Outre Vinicius, Mourinho ne pourra pas compter sur Rodrygo et Raul Asencio, qui poursuivent leur convalescence après leurs blessures, tandis que Ferland Mendy est absent de la liste, malgré sa participation aux entraînements collectifs à plusieurs reprises.

La liste du Real Madrid pour affronter le Barça

Gardiens de but : Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre.

Défense : Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Dumfries.

Milieu de terrain : Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo, Thiago.

Attaque : Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomandé.