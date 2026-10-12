Alors que tous les regards se tournent vers les stars du Real Madrid en quête de solutions, deux noms venus de l'ombre ont offert au club des victoires précieuses dans des moments décisifs : Carlos Espi et Yan Diomande. Ce duo, qui ne figurait pas en tête des plans en début de saison, a contribué à récolter 7 des 18 points amassés par l'équipe en Liga, offrant à l'entraîneur José Mourinho des solutions supplémentaires à un moment où il n'est plus permis de perdre davantage de points.

Du stade de l'Espanyol à Santiago-Bernabéu, de la deuxième à la huitième journée, le duo a joué un rôle déterminant dans les victoires du Real Madrid, alors que l'équipe s'est parfois montrée incapable d'imposer son rythme et de s'appuyer sur ses cadres habituels, comme l'a rapporté le journal espagnol «Marca».

Carlos Espi continue d'exploiter ses occasions de la meilleure des manières, lui qui a rejoint le Real Madrid en provenance de Levante contre 25 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire. Malgré son statut de remplaçant, l'attaquant a prouvé sa capacité à faire la différence, avec 7 buts cette saison, dont 5 lors d'une seule rencontre avec l'équipe des moins de 21 ans, à l'occasion de sa première titularisation, une performance remarquable à ce niveau.

Ses cinq buts sont intervenus en 142 minutes, soit un but toutes les 20 minutes environ, signe de son sens du but et de sa capacité à saisir les occasions dans la surface. Mais le plus important pour l'équipe première reste son influence directe sur les résultats en championnat : Espi a inscrit deux buts décisifs, tous deux à la 90e minute ou au-delà, après être entré en jeu, transformant un match nul en victoire à deux reprises.

Face à l'Espanyol, il a signé le but qui a mis fin au nul 1-1, avant de récidiver contre Elche, alors que le Real Madrid risquait de perdre deux points après avoir gaspillé une avance de deux buts, en marquant le but de la victoire 3-2 dans le temps additionnel. Grâce à ces deux réalisations, l'attaquant a rapporté quatre points précieux à son équipe, confirmant que l'impact des remplaçants peut être décisif, même lorsqu'ils ne disposent que de peu de minutes de jeu.

De l'autre côté, Yan Diomande vit une histoire différente, lui qui a rejoint le Real Madrid contre 140 millions d'euros, un transfert record qui en a fait le joueur le plus cher de l'histoire du club, selon les éléments rapportés dans l'article.

L'Ivoirien, âgé de 19 ans, porte de grands espoirs, le club pariant sur son talent et sa capacité à progresser sous la direction de Mourinho.

Son premier but sous le maillot du Real Madrid est venu face à Villarreal, offrant à l'équipe un moment décisif dans une rencontre où elle n'a pas affiché le niveau attendu. Et si un seul but ne suffit pas à justifier le montant colossal du transfert, il constitue un début important pour le jeune joueur, qui a laissé entrevoir son potentiel au moment où l'équipe avait besoin de quelqu'un pour faire la différence.

Sa contribution offensive a été l'un des temps forts de la seconde période, alors que le Real Madrid manquait d'efficacité et de rythme, donnant aux supporters une raison supplémentaire d'être optimistes quant à son avenir.

Le point commun entre Espi et Diomande ne se limite pas à leur contribution à la récolte de points : il s'étend à leur apparition dans les moments où le Real Madrid avait besoin de solutions de rechange, tandis que ses stars ne parvenaient pas à imposer leur domination comme à leur habitude.

Cette équipe, dont le niveau oscille entre éclat et baisse de régime au cours d'un même match, a trouvé chez ses joueurs de complément une source importante pour faire basculer les rencontres, que ce soit par des buts tardifs ou des éclairs individuels capables de changer le cours d'un match.

Et si sept points ne décident pas de la course au titre au mois d'octobre, ils peuvent faire une différence importante dans les calculs de la concurrence, après avoir aidé le Real Madrid à éviter de nouveaux faux pas et à ne pas s'éloigner davantage de Barcelone, leader du classement.

Alors que Mourinho continue de chercher la stabilité et un rendement plus régulier, Espi et Diomande prouvent que le chemin des victoires ne passe pas toujours par les grands noms, mais qu'il peut être tracé par des joueurs qui attendent leur chance, puis la saisissent au bon moment.