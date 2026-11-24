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Sur les terrains espagnols, le sifflet de l'arbitre n'a plus le dernier mot. Le banc de touche, les conférences de presse et les déclarations d'avant et d'après-match font désormais partie d'une autre bataille, qui ne se joue pas avec le ballon, mais à coups de pression, de soupçons et de cris.

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Une bataille qui, selon le journaliste espagnol Manu Carreño, menace l'essence même du jeu, et dont les protagonistes, cette fois, ne sont pas de petits clubs en quête de justice, mais les deux géants qui ont tout : le Real Madrid et Barcelone.

Dans un nouvel épisode de son célèbre programme « El Larguero », Carreño est sorti de sa réserve habituelle et a adressé une critique cinglante et inédite aux deux géants, les accusant d'exercer une « pression constante » sur les arbitres et de profiter de la confusion et de la faiblesse du corps arbitral pour obtenir le plus d'avantages possible, sur le terrain comme en dehors.

Les propos de Carreño sont intervenus après une journée de Liga brûlante, qui a parfaitement illustré ce qu'il dénonce. Alors que le Real Madrid, Barcelone et l'Atlético de Madrid se disputaient la tête du classement, les matchs se sont transformés en véritables tribunes de contestation.

Le Real Madrid de José Mourinho s'est imposé difficilement face au Celta Vigo, sauvé par un but tardif de Carlos Espay à la 89e minute.

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Dans un autre match, Barcelone a renversé un retard de deux buts pour décrocher une victoire spectaculaire, tandis que l'Atlético de Madrid a balayé son hôte Getafe au Coliseum. Mais ce ne sont pas les résultats qui ont fait parler de cette journée : ce sont les contestations, les cartons et une tension sans fin qui les ont entourés.

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Lors des deux rencontres, Mourinho et Hansi Flick, ainsi que leurs staffs techniques, ont protesté contre chaque décision qui leur déplaisait. Les cartons jaunes se sont multipliés, et Fermín López a même été expulsé alors qu'il était assis sur le banc, incapable de contenir sa colère envers l'arbitre. Il a quitté la pelouse dans une scène qui reflète l'ampleur des tensions qui entourent désormais l'arbitrage espagnol.

« Nous avons tendance à critiquer, et je ne suis pas de ceux qui aiment s'en prendre au monde de l'arbitrage, mais nous devons demander à ceux qui suscitent le plus de polémiques, en l'occurrence le Real Madrid et Barcelone, de baisser un peu le ton de leurs critiques. Les arbitres subissent déjà suffisamment de pression, ils ne peuvent pas en supporter davantage », a analysé Carreño.

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Le journaliste espagnol a insisté sur la nécessité de bien distinguer ce qui se passe actuellement de la célèbre affaire Negreira, dans laquelle Barcelone était impliqué : « Il serait injuste de mettre les deux clubs dans le même sac si l'on parle de l'affaire Negreira, car c'est un dossier totalement différent, qui n'a rien à voir avec ce dont nous parlons aujourd'hui. C'est nous qui avons révélé cette histoire, et nous en connaissons bien les tenants et les aboutissants. »

Il a ajouté : « Ce qui se passe depuis le début de la saison est tout autre chose : sur les bancs, en conférence de presse, avant, après et pendant les matchs. Tout se résume à savoir qui peut mettre le plus de pression sur les arbitres pour obtenir le plus d'avantages, et nous n'en sommes qu'à la 12e journée. »

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Pour Carreño, le grand paradoxe est que le Real Madrid et Barcelone devraient être les derniers à se plaindre, compte tenu de leur puissance, de leur histoire et de leur influence. Pourtant, ce sont eux qui mènent cette campagne de pression, en profitant de ce qu'il a qualifié de « faiblesse du corps arbitral ».

Il a conclu par un message clair : « Nous devons demander à tout le monde, et surtout au Real Madrid et à Barcelone, de revoir un peu leurs attentes à la baisse. Le jeu ne peut pas continuer ainsi, avec chaque décision arbitrale qui se transforme en crise et chaque match en bataille en dehors du terrain. »