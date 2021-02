Quand Fernando Torres a brisé le coeur de Gerrard

En quittant Liverpool pour Chelsea, Fernando Torres a brisé le coeur de Steven Gerrard.

Steven Gerrard a déploré le fait que Fernando Torres ait quitté Liverpool pour Chelsea alors que les deux jouaient ensemble à Anfield.

L'ancien milieu de terrain anglais a expliqué que son meilleur football avait été joué aux côtés de l'Espagnol, qui a joué pour Liverpool entre l'été 2007 et janvier 2011.

"Je n'ai pas joué avec Torres assez longtemps, car il est allé à Chelsea et m'a brisé le cœur", a déclaré Gerrard sur le podcast de Robbie Fowler. «Si vous me demandiez systématiquement qui était le meilleur joueur au quotidien, [Luis] Suarez était un animal, mais mes meilleures années étaient aux côtés de Torres en termes de ce que je ressentais."

«J'étais vraiment, vraiment vidé [quand Torres est parti]. Nous travaillons tellement dur à ce stade pour essayer de nous rapprocher le plus possible pour réduire l'écart et relever le défi. A Liverpool, à l'époque, nous avions toujours l'impression de faire d'énormes progrès, de nous rapprocher et de très bien progresser, puis à un moment vraiment clé pour l'équipe et le groupe, un grand joueur part et il est temps de s'en remettre."

"Ma relation avec Torres sur le terrain ? J'obtenais beaucoup de buts à ce moment-là. J'étais à mon apogée et je me sentais fantastique."

L'actuel boss des Rangers a déclaré qu'il avait parlé à Torres et à son agent dans le but de le faire rester à Liverpool.

"Je comprends que la situation de chacun est différente", a admis Gerrard. «Les gens ont des rêves et des parcours différents et ce ne sont pas tous des gars locaux qui aiment le club. J'apprécie et respecte tout cela, mais en même temps ça fait toujours mal quand quelqu'un quitte un club".

«Je l'ai dit à Fernando. J'ai essayé de le faire rester. J'ai dit la même chose à son agent. Ils étaient tous les deux à Melwood, mais ils ont pris une décision et cette décision était hors de mes mains. Ça m'a fait très mal."