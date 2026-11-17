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Les matchs de la quatrième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2027 se sont achevés sur un exploit marocain et un faux pas inattendu des autres sélections arabes, à l'exception des Comores.

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Les rencontres de la quatrième journée se sont disputées dans les 12 groupes lundi et mardi, dans une ambiance très animée.

Lourde défaite pour le Soudan, faux pas de la Somalie

Lors de la première journée, une seule équipe arabe est entrée en lice pour cette quatrième journée : le Soudan, qui a subi une lourde défaite face au Sénégal.

Battu 4-2, le Soudan se retrouve en queue du groupe J avec 3 points, tandis que le Sénégal occupe la tête du classement avec 10 points.

La Somalie s'est elle aussi inclinée face au Ghana sur le score de 1-0. Elle occupe la dernière place du groupe C sans le moindre point, alors que le Ghana est troisième avec six points.

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Deuxième jour : des résultats décevants pour les sélections arabes

Sept équipes arabes ont joué ce mardi, avec des résultats globalement médiocres.

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L'Égypte a été tenue en échec (0-0) sur la pelouse du Malawi et a laissé filer deux points précieux. Elle occupe la deuxième place du groupe B avec 8 points, derrière l'Angola et ses dix points, et devant le Malawi, qui compte quatre points.

La Libye et la Tunisie se sont neutralisées (1-1), chaque équipe récoltant un point.

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La sélection libyenne occupe la deuxième place du groupe H avec 4 points, derrière l'Ouganda et ses six points, tandis que la Tunisie ferme la marche avec 3 points. Un match nul qui laisse les deux équipes sur leur faim.

L'Algérie a subi une lourde défaite (3-0) sur la pelouse du Togo. Elle reste en tête, mais avec 7 points, soit un point d'avance sur le Togo et deux sur la Zambie.

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La série de mauvais résultats s'est poursuivie avec la défaite de la Mauritanie face au Burkina Faso (3-1). La sélection arabe pointe à la troisième place du groupe F avec 3 points et dit adieu à la course à la qualification.

Le Maroc et les Comores échappent au faux pas

Le Maroc et les Comores sont les seules sélections arabes à s'être imposées lors de cette journée.

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Le Maroc s'est imposé 1-0 sur la pelouse du Niger. Il prend ainsi la tête du groupe A avec 12 points et décroche sa qualification pour la phase finale avec un parcours parfait.

La victoire marocaine porte la signature d'Abdellah Ouazane, auteur de l'unique but de la rencontre à la 22e minute. Profitant d'une superbe passe de Brahim Díaz, il a donné l'avantage aux locaux dans un match loin d'être facile face au Niger, qui a tenté de revenir au score sans jamais parvenir à trouver le chemin des filets.

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Le Maroc avait entamé sa campagne par une victoire 2-0 contre le Gabon, avant de répéter le même score face au Lesotho, puis de signer un large succès 5-1 contre le Niger. Il a de nouveau battu ce même adversaire 1-0 lors de la quatrième journée, préservant ainsi son bilan parfait.

De leur côté, les Comores se sont imposées 1-0 sur la pelouse de leur hôte congolais.

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Les Comores occupent la deuxième place du groupe G avec 7 points, derrière le Cameroun, leader avec 10 points, et devant la Namibie, qui compte 3 points. La sélection arabe se rapproche ainsi d'une qualification pour la Coupe d'Afrique des nations.