Qu'est-il arrivé à Raphinha ? Ancelotti accroît le mystère et inquiète le Barça

Le mystère s'épaissit autour de la blessure de Raphinha, la star du Barça, après que ce dernier a quitté le terrain à la mi-temps du match amical entre son équipe nationale, le Brésil, et l'Australie, remporté ce mardi (4-2).

Dans les heures qui ont suivi la rencontre, une inquiétude bien compréhensible a régné concernant l'état physique du capitaine du Barça, qui a ressenti une douleur à la cuisse droite. Toutefois, faute d'informations précises, les images relayées sur les réseaux sociaux montrant le joueur quitter le terrain n'ont laissé transparaître aucun signe d'inquiétude de sa part.

Interrogé en zone mixte après le match, au cours duquel il a inscrit un penalty, Raphinha s'est vu demander : « Comment vas-tu ? » Et si sa réponse a été brève, son sourire était en revanche très éloquent, transmettant un sentiment de sérénité, comme l'a souligné le journal « Mundo Deportivo ».

Le quotidien catalan a appelé à la prudence et à attendre un communiqué officiel sur l'état du Brésilien, les supporters du Barça suivant l'incident avec une grande inquiétude après son remplacement, d'autant plus que Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil et ancien entraîneur du Real Madrid, considère Raphinha comme un joueur intouchable.

Raphinha a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps du deuxième match amical du Brésil durant la trêve internationale en cours. L'attaquant du Barça avait inscrit un penalty à la dernière minute de la première période et a ressenti une douleur à la cuisse droite, ce qui a poussé Ancelotti à le laisser au vestiaire et à faire entrer à sa place Endrick, le joueur du Real Madrid.

La Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé cette information au journal « Mundo Deportivo », sans toutefois révéler pour l'instant la gravité de la blessure ni fournir le moindre détail supplémentaire.

En raison du décalage horaire avec l'Australie, il a été impossible de connaître les plans du joueur, personne ne sachant s'il allait passer des examens sur place ou rentrer à Barcelone.

Ce silence a suscité une certaine perplexité. Bien que les informations parvenues au Barça indiquent qu'il ressent une gêne, la gravité de celle-ci demeure inconnue, et personne n'ose se prononcer sur la sévérité de la situation tant que les détails ne seront pas clarifiés.

Dans le même ordre d'idées, Ancelotti n'a fait aucun commentaire lors de la conférence de presse qui a suivi, et n'a pas non plus précisé si cette gêne l'empêcherait de disputer le prochain match du Brésil, prévu le samedi 3 octobre face à l'Inde.

Raphinha a subi deux blessures récemment lorsqu'il évoluait avec la sélection brésilienne. En mars 2026, lors d'un match amical contre la France, il avait été contraint de quitter le terrain en raison d'une douleur aux ischio-jambiers droits, et les examens avaient confirmé une déchirure musculaire, ce qui l'avait écarté de l'effectif.

Plus tard, en juin, il s'est blessé de nouveau lors de la Coupe du monde, au cours d'un match contre Haïti, cette fois avec une déchirure aux ischio-jambiers droits, mais il a suivi un traitement intensif.

Raphinha est considéré comme l'une des stars majeures du Barça cette saison, notamment depuis le changement de son poste et son évolution en pointe, lui qui a inscrit 14 buts en seulement 8 matchs disputés avec le club catalan.







