Qu'attend Ronaldo ? Une déclaration décisive du président de la Fédération portugaise

Pedro Proença, président de la Fédération portugaise de football, continue de croire en la capacité de Cristiano Ronaldo à régler son différend avec le sélectionneur Jorge Jesus et à revenir dans les rangs de la sélection.

Lors de la dernière trêve internationale, Ronaldo, âgé de 41 ans, a quitté le rassemblement de la sélection portugaise à la suite d'un différend avec son sélectionneur Jorge Jesus.

La Fédération portugaise de football a imposé une suspension provisoire à Ronaldo, sans annoncer pour l'instant la sanction définitive qui sera prise à son encontre.

Lors d'une rencontre au siège de la mairie de la ville de Funchal, ville natale de Ronaldo, organisée dans le cadre d'un événement de la Fédération portugaise, Proença a déclaré : « Nous sommes dans la patrie de la plus grande richesse que le football portugais ait jamais enfantée : Cristiano Ronaldo, notre capitaine. »

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Il a ajouté, selon ce qu'a rapporté la chaîne ESPN : « Notre capitaine Cristiano Ronaldo est l'un des éléments essentiels de notre équipe. »

Proença s'est montré optimiste quant à la possibilité de résoudre le différend entre Ronaldo et Jorge Jesus, qui a dirigé la star portugaise la saison dernière avec Al-Nassr et a été sacré avec lui champion de la Saudi Pro League.

Ronaldo avait publié un communiqué peu de temps après avoir quitté le rassemblement de la sélection, dans lequel il accusait Jorge Jesus d'avoir « manqué à la promesse » qu'il lui avait faite. Dans ce même communiqué, Ronaldo a affirmé sa disposition à accepter toute sanction imposée par la Fédération portugaise de football, tout en insistant sur son souhait de continuer à jouer avec la sélection nationale.

Il reste au Portugal deux matches en Ligue des nations de l'UEFA, face au Danemark et au pays de Galles au cours du mois de novembre prochain.