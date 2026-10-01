Chaque fois que l'Arabie saoudite et le Qatar ont rendez-vous, la confrontation ne commence pas au coup de sifflet de l'arbitre, mais s'inscrit dans une longue histoire chargée de souvenirs, de rivalités et de résultats qui ont fait des matches entre les deux sélections l'une des affiches les plus marquantes du football du Golfe. Aujourd'hui, les deux équipes se retrouvent pour un nouveau duel en demi-finale de la Coupe du Golfe 27, dans un contexte où aucun faux pas n'est permis.

Cette rencontre très attendue porte le numéro 41 dans l'histoire des confrontations entre les deux sélections, toutes compétitions confondues, après 40 matches disputés jusqu'ici, au cours desquels l'avantage est revenu à l'Arabie saoudite, qui a remporté 18 victoires contre 7 pour le Qatar, tandis que 15 rencontres se sont soldées par un match nul. L'Arabie saoudite a par ailleurs inscrit 53 buts face au Qatar, contre 29 buts pour le Qatar.

40 confrontations : l'avantage historique penche en faveur de l'Arabie saoudite

La toute première confrontation entre les deux sélections remonte à 1970, lors de la Coupe du Golfe, et s'était terminée sur un match nul 1-1, inaugurant une longue série de rencontres marquées par une supériorité saoudienne en nombre de victoires, mais aussi par de nombreux duels aux résultats serrés qui ont confirmé combien il était difficile de prédire ce qui pouvait se produire quand les deux équipes se croisaient.

La plus large victoire de l'histoire de ces confrontations revient sans doute à l'Arabie saoudite, lorsqu'elle a balayé son homologue qatarien sur le score de 7-0 lors de la Coupe du Golfe en 1979, un résultat qui demeure la plus large victoire de l'une des deux sélections sur l'autre dans l'histoire de leurs face-à-face. L'Arabie saoudite a également signé d'autres succès de grande ampleur, dont un 4-0 lors de la Coupe du Golfe 1972 et un 3-1 lors de la Coupe du Golfe 1974.

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En revanche, le Qatar est parvenu à décrocher des victoires importantes face à l'Arabie saoudite ces dernières années, notamment un succès 2-0 lors de la Coupe d'Asie 2019, avant que l'Arabie saoudite ne réplique en décembre de la même année avec une victoire 1-0 sur le Qatar en demi-finale de la Coupe du Golfe, tranchant ainsi l'un des duels les plus importants entre les deux sélections ces dernières années.

En Coupe du Golfe précisément, les deux sélections se sont affrontées à de nombreuses reprises au fil des éditions du tournoi, au point que leurs confrontations sont devenues une composante essentielle de l'histoire de la compétition.

L'édition 2014 a été le théâtre d'un match palpitant en phase de groupes, qui s'est terminé sur un nul 1-1, avant que le Qatar et l'Arabie saoudite ne se retrouvent en finale, où le Qatar a remporté le titre après une victoire 2-1.

Un nouveau duel, et une histoire qui ne garantit pas la qualification

Le suspense ne s'est pas limité à la Coupe du Golfe, puisque les deux équipes se sont également croisées en Coupe d'Asie, notamment lors du match de phase de groupes de l'édition 2019, qui s'était soldé par une victoire 2-0 du Qatar, après que les deux sélections avaient déjà fait match nul et vierge lors de l'édition 2000, les compétitions continentales confirmant à leur tour que leurs confrontations laissent peu de place à la sérénité.

Et si les chiffres historiques penchent clairement en faveur de l'Arabie saoudite, les matches de ces dernières années offrent une image plus équilibrée, le Qatar étant désormais davantage en mesure de rivaliser avec l'Arabie saoudite et d'obtenir des résultats probants face à elle. C'est pourquoi l'écart de victoires dans le bilan historique ne suffira pas à lui seul à désigner l'équipe qui se qualifiera pour la finale.

L'enjeu de cette rencontre est d'autant plus grand qu'elle intervient à un stade où l'erreur ne se rattrape pas : le vainqueur décrochera son billet pour la finale de la Coupe du Golfe 27, tandis que le perdant quittera le tournoi avant le dernier match.

Pour cette raison, le duel entre les deux sélections ne portera pas seulement sur la supériorité technique, mais aussi sur l'exploitation des petits détails qui font souvent la différence dans les matches à élimination directe.

L'Arabie saoudite dispose d'une arme supplémentaire : sa bonne connaissance de l'adversaire et sa supériorité historique en nombre de victoires. De son côté, le Qatar aborde la rencontre en sachant qu'il a déjà mis l'Arabie saoudite en difficulté et remporté des victoires importantes face à elle, ce qui confère au match une dimension psychologique qui vient s'ajouter à la bataille tactique sur le terrain.