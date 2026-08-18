Carles Puyol, l'ancien capitaine du Barça, a déclaré ce mardi qu'avec l'arrivée du Portugais José Mourinho, le Real Madrid pourrait devenir « plus fort », soulignant dans le même temps que le Barça serait assoiffé de remporter un nouveau championnat.

Puyol s'est exprimé lors d'une visioconférence avec plusieurs médias internationaux, dont l'agence de presse espagnole (EFE), organisée par la chaîne ESPN : « Nous parlons d'un grand entraîneur (Mourinho). Je l'ai rencontré au Barça lorsque j'étais à l'académie des jeunes, avant de passer à l'équipe première. Il était clair pour nous à l'époque qu'il possédait une vaste connaissance du football. Par la suite, il a bâti une carrière remarquable et a rejoint le Real Madrid. Nous étions au sommet de notre rivalité, et je me souviens de cette concurrence acharnée. »

Il a ajouté, selon le journal « AS » : « Durant ces années, avec Guardiola et Mourinho, Messi et Cristiano, c'étaient deux grandes équipes. Nous verrons comment ils se comporteront. Je pense toujours que le Barça possède une très bonne équipe et qu'il sera capable de réaliser une bonne saison. Mais le Real Madrid, avec Mourinho, pourrait devenir plus fort. »

Puyol a exprimé son admiration pour le travail de l'entraîneur Hansi Flick sur le banc du Barça et pour sa ligne défensive avancée, affirmant : « J'aime jouer avec une ligne défensive avancée. Cela exige un engagement qui ne concerne pas seulement les défenseurs, car s'il n'y a pas de pression sur le porteur du ballon, ils créeront beaucoup de problèmes. »

Il a poursuivi : « L'arrivée de Rodri est une très bonne nouvelle pour le Barça. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. J'ai eu la chance de le voir jouer en direct lors de la Coupe du monde, et je suis très admiratif de lui. Il apporte un grand équilibre aux équipes et s'inscrit parfaitement dans le style de jeu du Barça. »

Il a précisé : « Il l'a prouvé avec la sélection espagnole et avec Manchester City sous la direction de Guardiola. Il nous aidera beaucoup ; c'est un poste pivot, et désormais le milieu de terrain du Barça deviendra bien plus fort. »

Puyol a également salué le retour de Sergio Busquets au Barça, cette fois-ci en tant qu'entraîneur de l'académie des jeunes, déclarant : « Cela m'a surpris, car je pensais qu'il lui faudrait un peu plus de temps avant de se lancer dans le travail, mais il semble que ce soit son destin. Il peut apporter beaucoup à l'académie des jeunes sur le plan tactique, en plus de sa vaste expérience. C'est un grand leader et un capitaine exceptionnel. Acquérir de l'expérience durant cette période lui sera très bénéfique. »

Puyol a saisi l'occasion pour adresser un message de soutien à son ancien coéquipier Lionel Messi, qui traverse des moments difficiles après le décès de son père, et a dit : « Leo, sois fort, garde le moral. Je le lui ai dit en privé. Nous l'aimons tous et nous sommes à ses côtés ainsi qu'à ceux de sa famille. »

Il a continué : « Je trouve stupéfiant ce qu'il a accompli à trente-neuf ans. C'est le leader incontesté, et si l'Argentine a atteint la finale du Mondial, c'est grâce à Messi, car le rendement de l'Argentine n'était pas constant. Mais dans les 30 dernières minutes de chaque match, c'était Leo qui dominait, même en finale, où l'Espagne était la meilleure équipe. Ils ont eu des occasions dans les dernières minutes et représentaient un grand danger. »

Il a ajouté : « Pour moi, c'est le meilleur de l'histoire et un modèle pour tous les jeunes joueurs au début de leur carrière. »

L'ancien défenseur s'est également remémoré son Clasico préféré, la victoire 6-2 en 2009 qui a pratiquement offert le titre de champion au Barça, et a expliqué : « J'ai eu la chance de disputer de nombreux Clasicos, mais c'est le match du 6-2 qui reste gravé dans ma mémoire. »

Il a ajouté : « Ce fut une saison extrêmement difficile, la première année de Guardiola avec nous. La première moitié de la saison fut très bonne, mais le Real Madrid réduisait l'écart. Nous avions quatre points de retard, à quatre journées de la fin, et nous avons remporté une victoire éclatante qui nous a pratiquement offert le titre de champion. »

Puyol a par ailleurs déclaré qu'il était favorable à l'idée de disputer des matches de Liga en dehors de l'Espagne, et a poursuivi ses propos : « Il est question depuis de nombreuses années d'organiser des matches à l'étranger. Il est difficile pour les équipes de perdre un match à domicile, mais c'est une occasion pour les supporters qui suivent nos compétitions d'en profiter en direct. Si les clubs et la Ligue espagnole décident de le faire, je pense que c'est une bonne idée. »

Puyol a souligné que Lamine Yamal, la star du Barça, possède tous les atouts nécessaires pour offrir une autre Coupe du monde à l'Espagne et de nombreux titres au Barça, mais qu'il doit se concentrer sur le football.

Il a dit : « Il y a beaucoup d'informations autour de Lamine. Je le vois calme, compétiteur et humble. Je le vois comme un joueur compétitif, mais nous devons lui faire comprendre qu'il a remporté la Coupe du monde et des titres importants, mais qu'il doit continuer à progresser en tant que joueur et chercher à ajouter davantage de titres à son palmarès. »

Il a conclu ses propos : « L'Espagne possède tous les atouts. L'Espagne est une équipe très jeune, à l'avenir prometteur. Remporter une seule Coupe du monde est un grand exploit ; en remporter deux serait quelque chose d'incroyable, et s'il existe une génération capable d'y parvenir, c'est bien celle-ci. C'est ce que je vais essayer de les motiver à faire. »