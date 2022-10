PSG-Troyes : "Cinq buts dans la semaine, c'est trop !", Galtier a beaucoup de choses à corriger avant la Juventus

Toujours 1er de Ligue 1, Paris a concédé trois buts pour la 1ère fois de la saison et a laissé son adversaire se projeter parfois très tranquillement.

Comment expliquez-vous le déséquilibre de votre équipe lors de ce match face à Troyes ?

On a fait une mauvaise entame de match. Je ne sais pas si c'est l'horaire ou la très belle victoire en milieu de semaine qui a généré du relâchement. Dans mon esprit, il y a une recherche d'avoir la meilleure animation offensive avec les meilleures relations. Sur ce plan, c'était très bien ce soir mais paradoxalement on a été complètement ouvert et les joueurs concernés, quand on était très haut sur notre animation offensive, on était déjà dans un très gros déséquilibre. Sur les réactions à la perte, il y avait l'envie de le faire mais on a eu peu de réussite et ça a donné à Troyes l'occasion de jouer sur ses points forts comme la transition notamment. Il y a des joueurs qui attaquent mais il y a aussi de l'équilibre à avoir. Encore une fois, sur la réaction à la perte on a gagné très peu de duels. C'était sûrement intéressant pour les spectateurs mais pour un entraîneur il y a beaucoup de choses à corriger.

Vous cherchiez à améliorer la relation de votre secteur offensif. Qu'avez-vous pensé du match des attaquants ?

Très satisfait de mes attaquants et de mes quatre joueurs offensifs qui ont marqué. J'y ajoute Carlos Soler qui en plus obtient le penalty de la victoire. Ceux qui devaient donner les équilibres à droite quand on était à gauche et à gauche quand on était à droite ne l'ont pas fait. Est-ce qu'il y a de la fatigue, l'horaire ou le nombre de buts marqués contre Haïfa (7-2, mardi) qui nous ont fait oublier nos principes de base.

Qu'avez-vous pensé de la rencontre de Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe qui ont été impliqués sur les buts troyens ?

Pour Nordi, il est formé comme piston ou troisième défenseur central. Il a eu du mal à trouver ses repères dans les dix premières minutes mais aussi parce que Carlos (Soler) a mis du temps pour trouver sa bonne position pour venir l'aider. Il a été défensivement intéressant, puissant et a gagné beaucoup de duels. Mais c'est de la position de nos latéraux qui ont amené des situations de transitions. Sur cela nous devons travailler car si l'on prend trois buts en C1 on ne peut pas gagner. Pour Kimpembe c'est un match de rentrée, il n'a pas joué depuis six ou sept semaines. Il a eu des problèmes de repères et de confiance notamment dans ses courses. C'est un match de reprise dans un contexte où il n'a pas été aidé défensivement.

Est-ce une bonne piqûre de rappel avant un match capital pour la première place du groupe en Ligue des champions mercredi face à Turin ?

On a pris trois buts ce soir, plus que ce que nous avons déjà pris en Championnat. Tout le monde a beaucoup plus pensé à jouer pour attaquer mais ça ne peut pas être comme ça. Il y a aussi un équilibre à avoir. Cinq buts dans la semaine, c'est beaucoup, trop évidemment. Nous allons travailler et corriger cela. Avec la qualité offensive que nous avons, nous devons empêcher l'adversaire d'espérer.