PSG-Real Madrid : Rothen donne du crédit à Pochettino

Mardi soir, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a fait taire de nombreuses critiques. Non seulement, le club de la capitale s'est imposé face au Real Madrid (1-0) grâce à un exploit de son attaquant Kylian Mbappé, mais il a surtout montré de très belles choses durant l'intégralité de la rencontre. Un match dominé de bout en bout, offrant de belles promesses.

"On peut dire bravo Pochettino !"

Souvent critique à l'égard du PSG, Jérôme Rothen, ancien joueur du club passé par l'Equipe de France, s'est félicité des progrès affichés. Notamment dans la préparation tactique du match. "Sur le dispositif tactique mis en place, on a vu des choses travaillées par Pochettino comme la défense à trois quand Paris a le ballon avec Danilo qui vient décrocher pour libérer les milieux et permettre aux latéraux d’être plus haut. Sur ce match, on ne peut pas mettre en retrait le travail de Pochettino", a ainsi souligné le consultant sur les ondes de la radio RMC.

"En plus de ça, j’ai noté tactiquement des choses qu’il n’avait pas fait en championnat ou lors de certains matchs. J’ai vu les joueurs respecter les principes de leur entraîneur. C’est la première fois que ça se passe comme ça depuis son arrivée. On peut dire bravo Pochettino !", a ensuite lâché Jérôme Rothen, vraiment pas du genre à complimenter pour le plaisir.

Pourvu que ça dure...

Néanmoins, l'ancien milieu de terrain attend désormais que ce niveau de jeu perdure, craignant de le voir s'estomper au fil des semaines... "Est-ce que ça va durer ? Il y a un gros point d’interrogation. Est-ce que c’est juste un one shot ? Je ne sais pas. Je souhaite que Pochettino conserve cet impact sur son groupe. Il l’a eu complètement sur ce match", a enfin rajouté Jérôme Rothen. En jouant de la sorte, le PSG peut aller loin en C1 cette saison.