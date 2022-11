PSG : Que manque-t-il pour gagner la Ligue des champions ? Blaise Matuidi a la réponse

L'ancien milieu de terrain du club de la capitale a donné la clé au PSG pour enfin remporter la Ligue des champions.

Le PSG continue de courir après la première Ligue des champions de son histoire. Gagner la C1 ce n'est pas évident, et le club de la capitale ne cesse de se casser les dents dans cette compétition. En 2020, le PSG a été proche de la remporter en allant jusqu'en finale pour être battu par le Bayern Munich, mais depuis le PSG a été éliminé en demi-finale en 2021 et en huitième de finale en 2022.

Le PSG n'a pas assez "faim"

Cette année, avec son trio d'attaque en grande forme, le PSG peut nourrir de grandes ambitions, même s'il n'a pas été épargné par le tirage au sort et jouera le Bayern Munich en huitième de finale. Dans un entretien accordé à beIN Sports, Blaise Matuidi a pointé du doigt le grand manque, selon lui, qui empêche le club de la capitale de remporter la Ligue des champions.

"Le PSG c'est le club de mon coeur. En tant que fan, on est conscient qu’ils peuvent la gagner la Ligue des champions. Mais en tant que joueur professionnel, on se dit qu’il ne suffit pas de le dire, il faut le mettre en action. Et c'est compliqué à faire. Ce qu'il manque ? Il manque cette faim supplémentaire que tu peux apporter pour aller chercher un trophée.

"Le talent ne suffit pas"

"Le talent, on l'a, enfin ils l’ont. Mais ça ne suffit pas pour gagner une grande compétition. Le talent ne suffit pas. On a besoin d’un groupe uni au quotidien, qui est capable de se battre les uns pour les autres, d’aller au combat chaque jour pour son coéquipier. Je pense que c’est ça qui manque", a ajouté l'ancien milieu de terrain du PSG.

"Il y a un manque qui est avant tout collectif. Ils sont trop dépendants de leurs stars de devant. Quand ils sont au top, ils corrigent pas mal de problèmes collectifs.

Mais ce n’est pas suffisant quand tu vas jouer une équipe qui est armée et plus forte collectivement".

Blaise Matuidi va donc dans le sens de Jérôme Rothen, qui lors de son émission sur RMC, avait également pointé du doigt les faiblesses du PSG, affichant son scepticisme pour la saison en cours :

"Le PSG a-t-il l’équipe pour aller au bout cette année ? Moi, je me dis que non. Le but du foot, c’est de gagner. Aujourd’hui, on ne peut que les féliciter d’être encore invaincus. Mais on est obligé de regarder plus loin que les résultats. Voir ce qu’il se passe, comment ce groupe se remet en question, comment il bosse, comment il progresse…", a conclu Jérôme Rothen. Désormais, c'est aux joueurs du PSG de montrer qu'ils ont appris de l'an dernier et qu'ils ont les épaules pour aller jusqu'au bout.