PSG, Pochettino soutient Di Maria et ses propos sur Messi

Pochettino a défendu Di Maria sur son envie de jouer avec Messi. De quoi pimenter un peu plus le huitième de Ligue des Champions, mardi au Camp Nou.

Le huitième de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone n’est que pour mardi prochain, mais il a déjà commencé depuis quelques temps dans les médias. Alors que le club parisien a eu le malheur de perdre coup sur coup sur blessure Angel Di Maria et Neymar pour ce choc européen, le club catalan doit lui faire face aux différentes rumeurs concernant l’avenir de Lionel Messi. Et la plus insistante mène bien évidemment du côté de la capitale française et du PSG.

Au moment de la victoire parisienne sur la pelouse de Manchester United, Neymar avait été le premier à allumer la mèche en affirmant son désir d’évoluer de nouveau avec l’Argentin dès la saison prochaine. La star brésilienne a rapidement été suivie par certains de ses coéquipiers comme Marco Verratti et surtout Di Maria.

Partenaires au sein de la sélection argentine, les deux viennent de Rosario et l’envie de porter le même maillot au quotidien est très forte chez « El Fideo ».

Toutes ces sorties médiatiques ont été vues comme un manque de respect du PSG envers le Barça. Koeman n’a d’ailleurs pas hésité à le faire savoir à de nombreuses reprises en conférence de presse. Invité des médias espagnols jeudi, Mauricio Pochettino est venu au secours de Di Maria.

“Ils demandent à Di Maria s’il veut jouer avec Messi… Eh bien, qu’est-ce que tu veux qu’il réponde?, a relativisé l’entraîneur du PSG sur Onda Cero et Rac1. Ce n’est pas pour cette raison qu’il manque de respect à Barcelone, ne sortons pas les choses de leur contexte.”

Préférant calmer le jeu avant le choc en Ligue des Champions, l’entraîneur parisien n’a pourtant pas manqué de rendre hommage à son compatriote qu’il a affronté quand il était joueur de l’Espanyol (2004-2006) avant d’en devenir l’entraîneur.

"Leo Messi est une machine, une bête de compétition. Parfois lors des derbies (avec l’Espanyol Barcelone, ndlr), j’ai parlé avec lui et nous avons eu une bonne relation, a poursuivi Pochettino. Il y a une situation difficile à comprendre autour de Messi, et qu’un joueur parle d’un coéquipier en sélection tout en disant qu’il aimerait jouer avec en club, je crois que c’est quelque chose de valable.”