PSG - "pas besoin de ligue fermée" pour grandir, assure Al-Khelaïfi

Lors d’une interview accordée à RMC Sport, le président parisien a mis fin à l’idée d’une super ligue fermée.

Tout va pour le mieux du côté du . Sportivement, il n’y a rien à redire tant qu’aucune star ne se blesse, en attendant les huitièmes de finale de Ligue des Champions face au . Et financièrement, le club de la capitale respire également la forme !

En témoigne la récente étude du cabinet Deloitte, laquelle a établi que le PSG était le 5e club à avoir généré le plus de revenus en Europe lors de la saison 2018-2019, avec un joli total de 635,9 M€. Il convient de rappeler que le club de Nasser Al-Khelaïfi était 6e lors de l'exercice précédent et franchissait pour la première fois la barre des 500 M€.

Nouveau record battu, donc, avec la barre des 600 M€ franchie. De quoi donner le sourire au président parisien : "Cette croissance exceptionnelle est le résultat d’un travail et d’une détermination collective de tous les instants. Dès le rachat du club, nous avons mis en place une stratégie pour augmenter toutes les sources de revenus de façon significative. Nous avons fait du PSG une marque mondiale extrêmement attractive", a expliqué NAK sur RMC Sport.

Les droits TV, Al-Khelaïfi se réjouit

Le président s’est également réjoui de la prochaine augmentation des droits TV pour la , laquelle va faire "beaucoup de bien au football français"… malgré le spectre de la super ligue européenne fermée, à laquelle on associe souvent le PSG ? Al-Khelaïfi n’a pas échappé à la question.

"Le PSG a déjà pérennisé une grande partie de ses revenus et nous n’avons pas besoin d’une ligue fermée pour poursuivre notre travail. Nous avons encore beaucoup de possibilités pour les augmenter et renforcer le rayonnement du club dans le monde. Mais je le redis, aujourd’hui ces résultats me rendent surtout fiers du travail accompli par tout le monde au club", a conclu Al-Khelaïfi, avec des propos rassurants pour le football français !