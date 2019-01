PSG - Neymar : "1% de chance, 99% de foi"

Le joueur du PSG a adressé un message sur son compte Instagram.

Touché au 5ème métatarsien droit contre Strasbourg lors du succès du PSG en 16èmes de finale de la Coupe France, mercredi soir (2-0), Neymar a communiqué au sujet de son état d'esprit par le biais de son compte Instagram.

Ainsi, la star du PSG a écrit : "1% de chance, 99% de foi".

Son sélectionneur avec le Brésil, Tite, avait lui exprimé son souhait de le voir dans le meilleur état possible.

"Nous n'avons pas plus d'informations que celles qui ont été diffusées dans la presse, mais nous suivons la situation de Neymar de près. Dans les trois prochains jours, on pourra observer l'ampleur de la blessure (...) J'espère qu'on aura une réponse positive et que tout ira bien pour lui", a-t-il déclaré au micro de Sporttv.