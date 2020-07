PSG-Lyon (0-0, 6-5 tab), les réactions lyonnaises

En conférence de presse, Rudi Garcia et Marcelo ont réagi à la défaite lyonnaise ce vendredi en finale de la Coupe de la Ligue (0-0, 6-5 tab).

Rudi Garcia : Ils ont été meilleurs que nous sur l'exercice technique des tirs au but et Navas a fait un arrêt. On aurait pu se montrer plus dangereux, notamment en deuxième période, pour marquer. Mais c'était un match fermé, vous l'avez vu. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions d'un côté comme de l'autre. Mais je ne peux que féliciter mes joueurs pour le contenu du match. On a tenu la dragée haute au . (...) La ? Il faudra qu'on soit un petit peu plus dangereux offensivement à Turin, mais c'est une bonne base de travail. Se qualifier pour les quarts de finale de la vendredi prochain, c'est notre objectif maintenant. (...) Ciprian Tatarusanu s'est blessé au dos hier à l'entraînement. Il n'était pas à 100% et pour une finale il faut des joueurs à 100%.

Marcelo : Nous sommes tristes. Ce soir, on a montré que nous sommes une vraie équipe. On a joué au même niveau que le PSG. L'OL pouvait battre le PSG. Il y a eu beaucoup de choses positives et c'est sûr que c'est dur de perdre un trophée de cette manière. (...) Bertrand Traoré ? Tous les jours à l'entraînement, on fait 25 minutes de penos. Après, c'est la chance. Malheureusement, il a raté le sien. Mais on gagne ensemble et on perd ensemble. (...) J'ai senti une douleur à l'ischio, mais je pense que ce n'est pas grave.

Benjamin Quarez, au Stade de .