PSG : Les doutes sur sa nomination, les problèmes extra-sportif...Christophe Galtier répond aux critiques

Christophe Galtier a réalisé une première partie de saison pleine de maîtrise à la tête du PSG alors qu'il y avait des doutes lors de sa nomination.

"On annonçait Zinedine Zidane et c'est finalement Christophe Galtier", voici comment certains observateurs ont réagi à la nomination de l'ancien entraîneur de Nice sur le banc du PSG l'été dernier. Un peu plus de quatre mois après, Christophe Galtier a convaincu avec un bilan positif depuis son arrivée au PSG. Invité de Jérôme Rothen sur RMC, le technicien français a répondu aux critiques qui ont entouré sa nomination chez le champion de France en titre.

"Je souhaite à beaucoup de personnes d'être Dany Boon"

"J'ai entendu quelqu'un dire qu'on attendait George Clooney et que c'est Dany Boon qui est arrivé. Je souhaite à beaucoup de personnes d'être Dany Boon... J'ai été choisi par le président. Luis Campos voulait que je vienne. Je me sens légitime. Quand je prends une décision, il y a beaucoup de gens autour de la table que j'interroge pour savoir si je suis dans le vrai ou pas", a analysé Christophe Galtier.

"Quand Luis Campos m'a parlé de ce sujet, la première personne concernée a été mon épouse. Je lui ai dit qu'il fallait que j'arrête mon métier si je refusais. Quand vous avez cette opportunité, il faut y aller. Je remercie mon président, qui a été très clair dès le début sur son choix. On en a parlé, beaucoup. Quand il a décidé de me choisir, j'étais évidemment très heureux. C'est une opportunité pour moi, encore plus pour un entraîneur français", a ajouté l'entraîneur du PSG.

"Je ne pensais pas que ça irait aussi loin"

Il y a quelques semaines, avant la rencontre face à l'Olympique de Marseille, Christophe Galtier avait déploré de ne pas assez parler football lors des conférence de presse et d'être souvent interrogé sur des thématiques extra-sportives. L'entraîneur du Paris Saint-Germain est revenu sur sa frustration à ce sujet et sur les polémiques auxquelles il a été confronté.

"Sur les sujets hors football, je savais qu'il y aurait une grande exposition. Je pense être très honnête et très entier. Je n'appréhende pas la relation avec les médias. Tout est multiplié avec le PSG, tout est peut-être exagéré. Il faut écrire, faire des lignes, faire des émissions, tout est polémique. Mais je ne pensais pas qu'on irait aussi loin. En aucun cas", a avoué l'entraîneur du PSG.

"La polémique du char à voile ? Veille d'un match de C1, mon premier au Parc, je n'aurais jamais imaginé [que la question soit posée sur l'écologie]. Je regrette d'avoir fait de l'humour à ce moment là. J'aurais pu à un autre moment, mais c'était de l'humour. Cela n'a pas été perçu comme cela. Comme quoi on ne peut plus faire d'humour. Mais à l'Assemblée nationale, il y a une députée qui a fait de l'humour, elle avait imaginé que j'avais une Lamborghini... Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de sujets comme cela", a conclu Christophe Galtier.