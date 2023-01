PSG : La mise au point de Galtier sur la hiérarchie des capitaines

En conférence de presse, Christophe Galtier s'est excusé auprès de Presnel Kimpembe après ses déclarations sur la hiérarchie des capitaines.

Lundi, Christophe Galtier a fait place à la confusion après la qualification du Paris Saint-Germain en huitième de finale de Coupe de France face à l'US Pays de Cassel (7-0). Un match lors duquel Kylian Mbappé portait le brassard de capitaine pour la première fois sous le maillot parisien. L'entraîneur parisien avait en effet annoncé que l'attaquant de 24 ans avait été désigné second capitaine derrière Marquinhos depuis le début de saison, alors que jusque-là, c'est Presnel Kimpembe qui avait endossé ce rôle en l'absence du Brésilien.

Kimpembe avait nié être au courant

Le défenseur international français avait réagi aux déclarations de son coach et avait nié être au courant de cette décision, comme il l'a expliqué sur ses réseaux sociaux après la rencontre, à laquelle il n'a pas pris part en raison de sa blessure au tendon d'Achille. "Ces dernières heures, j'ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d'éviter de propager de fausses informations à mon égard. Je n'ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux", avait-il lancé tout en assurant qu'il respecterait la décision du club.

Galtier s'explique et s'excuse

Ce vendredi, Christophe Galtier était présent en conférence de presse à deux jours de la réception du Stade de Reims pour le compte de la 20è journée de Ligue 1, et il a tenu à mettre les choses au clair à ce sujet. "On va faire un point précis, mea culpa. Je me suis mal exprimé lundi soir. Les choses sont très claires, Kylian fait partie des vice-capitaines de ce groupe là. A chaque fois que Kim (Kimpembe) a été sur le terrain et Marqui n'était pas sur le terrain, Kim récupérait le brassard. Quand Marqui n'est pas là pour x raison, il y a un autre capitaine. Sur le match de Lens, il n'y avait ni Kim, ni Marco ni Marqui. J'ai décidé que Kylian était capitaine. car il fait partie des vice capitaine, pas le vice-capitaine. J'ai eu ensuite un entretien avec Kimpembe pour lui expliquer ce que je vous explique maintenant", a expliqué l'ancien entraîneur du LOSC.