PSG : la mère de Kylian Mbappé n'exclut pas une prolongation

Malgré une volonté assumée de rejoindre le Real Madrid un jour, Kylian Mbappé continue de discuter d'une prolongation avec le PSG.

L'aventure de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain pourrait-elle se poursuivre au-delà de l'été prochain ? Attendu du côté du Real Madrid et libre en juin prochain, l'enfant de Bondy discute en en effet toujours d'une possible prolongation de contrat en France, à en croire sa mère.

"On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions", a affirmé Fayza Lamari dans les colonnes du Parisien.

"Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : J’arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d’ailleurs. Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain."

Voilà qui en rajoute une couche sur le flou qui entoure l'avenir du champion du monde, que tout le monde imagine rejoindre les Merengue gratuitement dans un an, après n'avoir pas pu le faire cet été, malgré sa volonté de partir et plusieurs offres formulées dans les derniers jours du mercato par les géants espagnols.

L'article continue ci-dessous

"J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité", expliquait pourtant ces derniers jours le principal intéressé dans un entretien à RMC Sport.

Avant de préciser, concernant la déclaration de Nasser Al-Khelaifi, selon lequel il ne partirait jamais libre du PSG : "Ça fait peur quand ton président dit ‘Il va jamais partir libre’. Quand j’ai entendu ça, j’ai avalé de travers. Je me suis dit ‘Mais donc il va se passer quoi là ?!"

L'avenir du jeune homme pourrait donc attendre l'été prochain pour être réglé, et de nombreux retournements de situation pourraient encore se produire d'ici là. En attendant, l'attaquant espère réaliser une nouvelle grande saison avec les Rouge et Bleu et continuer de marquer l'histoire du club. En remportant la première Ligue des champions de son histoire en juin prochain aux côtés de Messi, Neymar et compagnie ?