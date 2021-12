PSG - Kylian Mbappé : "Je donne tout ce que j’ai pour le club"

Club formateur du natif de Bondy, Monaco le savait parfaitement : Kylian Mbappé est un joueur différent. Largement au-dessus de la mêlée. Opposé au club du Rocher ce dimanche soir au Parc des Princes, pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1, celui qui évolue désormais au Paris Saint-Germain n'a fait aucun cadeau à son ancienne formation, auteur d'un doublé salvateur.





Le Parisien a d'abord marqué sur un pénalty provoqué par Angel Di Maria (12e), avant de transformer en but une offrande de Lionel Messi juste avant la pause (45e). En seconde période, le PSG n'a guère impressionné, mais a assuré l'essentiel. Suffisant pour Kylian Mbappé, apparu satisfait au micro de Prime Vidéo après le coup de sifflet final. "Paris a fait la différence en première mi-temps aussi. On a joué trois matchs cette semaine. Je pense qu’il y avait beaucoup d’intensité en première mi-temps, on a tué le match", a-t-il analysé, admettant que le non pressing de l'ASM a facilité la tâche.





Mbappé veut finir l'année en beauté





"C’est vrai que je pense qu’on aurait pu faire plus, mais c’était aussi à eux de venir nous chercher. En deuxième mi-temps, le rythme a largement baissé. Il y avait peut-être moins de qualité, mais on a gagné. On a fait le plus important", a-t-il ajouté, heureux d'avoir joué et marqué à nouveau.





"J’aime jouer. J’aime jouer, j’aime toujours être sur le terrain. Jouer tous les matchs. Donc c’est un plaisir de pouvoir encore jouer aujourd’hui, de pouvoir aider mon équipe. J’espère continuer pour les matchs qu’il reste avant la fin de l’année civile", s'est félicité l'international français. Auteur de 10 buts en 10 rencontres face aux Monégasques, Kylian Mbappé aime briller lors de ses retrouvailles. Champion de France avec l'ASM à ses débuts, il assure que la page est largement tournée.





"C’est le football (sourire) ! J’ai toujours dit que j’ai passé d’incroyables moments dans ce club. J’ai grandi là-bas. J’ai gardé des souvenirs extraordinaires. Mais maintenant la page est tournée. Je joue au PSG, je suis très content. Je donne tout ce que j’ai pour le club", a enfin assuré l'homme du match. Pour rappel, l'attaquant parisien approche de la fin de son contrat et n'a toujours pas prolongé.