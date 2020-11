PSG, Kimpembe : "Patron ? un bien grand mot"

Avant le match décisif contre Leipzig, Telefoot a rencontré Presnel Kimpembe qui évoque ses hautes ambitions personnelles comme collectives.

"Que ce soit en Ligue des Champions avec le PSG, ou avec l'Equipe de , l'objectif c'est de TOUT gagner. TOUT", tonne ainsi le défenseur parisien au micro de Telefoot, lui qui a brièvement évoquer la polémique Marqunihos/Danilo à Paris.

Pour rappel du contexte, Thomas Tuchel, le coach du PSG, a été largement tancé pour son utilisation de Marquinhos au milieu du pré et de Danilo en défense centrale.

Kimpembe, lui, n'a aucune prédilection : "Je n'ai pas de préférence. C'est le coach qui aligne son équipe, et on respecte ses choix. Qu'il mette Danilo ou Marquinhos dans l'axe, il faut savoir s'adapter". Voilà de quoi clore le débat.

