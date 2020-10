PSG : Julian Draxler déjà forfait pour Basaksehir

Le milieu allemand du PSG n’a pas pu terminer le match contre Dijon en raison d’un souci à la cuisse. Il est forfait pour le déplacement en Turquie.

L’infirmerie du PSG ne se vide pas. Julian Draxler l'intègre de nouveau suite à sa blessure ce samedi lors de la rencontre contre (4-0). L’Allemand est sorti à l’heure du jeu en se tenant l'arrière de la cuisse gauche.

Draxler freiné dans son élan

Le milieu parisien a stoppé net sa course et a été incapable de poursuivre la rencontre. Il a donc dû quitter le terrain et céder sa place à Ander Herrera. L'ancien de Wolfsburg a filé directement dans le vestiaire avec une mine dépitée.

Pour rappel, Draxler revenait tout juste à la compétition après un souci physique qu’il avait subi avec la sélection allemande. Il est déjà forfait pour le déplacement sur le terrain d' mercredi prochain, en . Thomas Tuchel l'a confirmé après le match : "On a perdu Draxler aujourd'hui, ça coûte cher parce qu'on perd encore de la qualité au milieu. On va faire sans Marco (Verratti), Leo (Paredes) et Drax (en , ndlr)."