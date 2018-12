PSG, Juan Bernat impressionné par le public parisien

L'Espagnol Juan Bernat n'a pas caché avoir été impressionné par les supporters du Paris Saint-Germain.

Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain après une expérience contrastée au Bayern Munich, Juan Bernat a pris ses marques dans la capitale française.

Le défenseur latéral gauche du PSG affiche en effet un niveau très intéressant depuis deux mois, comme le montre son efficacité en Ligue des champions dans des rencontres très importantes.

Si l'Espagne savoire son bilan satisfaisant, il tient également à rendre hommage aux supporters parisiens. Interrogé sur le site officiel du PSG, Bernat a ainsi souligné avoir été impressionné par l'implication des fans du club de la capitale, au Parc des Princes comme en déplacement.

"Les supporters n’ont cessé de nous soutenir contre Belgrade", s'est-il enthousiasmé. "C'est toujours ainsi avec nos supporters. Ils viennent et nous soutiennent de bout en bout, que ce soit au Parc des Princes ou à l'extérieur, ils sont toujours derrière nous. Ils nous ont transmis beaucoup d'énergie, et de force, et nous avons remporté cette rencontre aussi pour eux", a conclu l'ancien joueur du Bayern.