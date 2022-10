PSG : gestion des transitions, récupération haute… Galtier a trois jours pour faire des corrections

L’entraîneur parisien a pointé les déficits de son équipe qui a encaissé 3 buts contre l’Estac. Avant Turin, il lui reste 3 séances pour y remédier.

Placer ses attaquants dans les meilleurs conditions et trouver la meilleure relation entre eux, Christophe Galtier a, ces dernières semaines, justifié à plusieurs reprises sa volonté de changer de système. Avec en filigrane, l’envie de remettre Kylian Mbappé dans une zone (à gauche) préférentielle. Les effets offensifs ont été immédiats. Après quelques rencontres insipides depuis septembre le spectacle est au rendez-vous (15 buts en 4 matchs dans ce système) et une MNM qui enfile les perles : 13 réalisations depuis le passage en 4-3-1-2.

Mais depuis deux matchs, Paris commence à voir aussi les problèmes liés à ce nouveau schéma. « Cinq buts encaissés en une semaine c’est beaucoup, trop évidemment. Ce soir (samedi), Ça a sûrement donné un match intéressant pour les spectateurs, mais pas pour l’entraîneur, parce qu’on a beaucoup de choses à améliorer », pestait Galtier après la victoire acquise contre Troyes (4-3), alors que son équipe venait d’encaisser trois pions pour la première fois de la saison.





Attaque rapide ou transition, des points identifiés par l’adversaire

Il y a bien sûr des raisons inhérentes à la saison du PSG : un enchaînement des matchs, une rotation à certains postes qui entraînent un manque de complémentarité mais aussi des retours comme celui de Presnel Kimpembe, en manque de repères. Deux points sur lesquels, le technicien parisien est revenu après la rencontre.





« Pour Presnel, cela faisait six ou sept semaines qu’il n’avait pas démarré un match. Il a des problèmes de repères et de confiance dans ses courses après une blessure musculaire importante », justifiait Galtier, qui expliquait aussi que Carlos Soler avait aussi du mal à trouver sa place par rapport à Nordi Mukiele, perturbant de fait l’équilibre défensif du côté droit parisien.

Ce résultat s’explique aussi par des raisons inhérentes à ce système et aux joueurs qui composent l’effectif parisien. Avec un Sergio Ramos très haut et un Nordi Mukiele qui se projette offrait des boulevards sur son flanc droit que Troyes a su bien exploiter. La passe de Wilson Odobert pour Abdu Conté sur le premier but (0-1, 3e) ou sur l’opportunité de Rony Lopes en est l’illustration parfaite.

Un des deux points que Bruno Irlès, l’entraîneur troyen, avait observé et préparé tout au long de la semaine. Il détaille : « Le premier, c’est sur une attaque rapide où on prend de la vitesse sur le côté. Forcément, quand on passe d’une défense à 5 à une défense à 4, il y a des espaces à exploiter, on les a exploités ».

Galtier va en parler avec ses joueurs

Ce samedi, Paris a aussi failli à la récupération et notamment en position haute. Verratti n’a par exemple récupéré que cinq ballons, loin de ses standards habituelles, lui dont la moyenne se situe autour de neuf ballons récupérés par match. « On a été complètement ouvert. Quand on était très haut dans notre animation offensive pour essayer de marquer et d’animer le jeu, on était dans un très gros déséquilibre. Et sur les réactions à la perte, autant il y avait l’envie de le faire mais on l’a très mal fait et on a gagné très peu de ballons », soulignait Galtier qui notait un manque de « d’intensité et d’agressivité » pour récupérer le ballon et beaucoup de duels perdus qui ont permis à Troyes de se retrouver sur leur point fort : les transitions offensives.

C’est d’ailleurs le deuxième axe que Bruno Irlès développait après la défaite honorable de son équipe sur la pelouse du Parc des Princes. « Sur le deuxième but (que Troyes inscrit), c’est sur transition. Ils sont capables de faire très mal en transition, ils marquent beaucoup. Leur coach a amélioré ça dans l’animation de Paris. Mais c’est aussi une des failles. On aurait pu en marquer d’autres. Il y a eu de belles phases à exploiter et nos joueurs l’ont bien appliqué. »

Quatre jours avant un match de Ligue des champions décisif pour la première place du groupe H face à la Juventus Turin. Les Parisiens, qui enchaînent dès dimanche, n’auront pas de trop de trois jours d’entraînement pour apporter des corrections et ramener des « équilibres stricts » et de « la rigueur », selon les mots de Galtierq qui a fait part de son intention d’en discuter avec ses joueurs. Sous peine de devoir affronter des cadors européens dès le mois de février.