PSG : et maintenant, Paris doit prolonger ses stars et régénérer l'effectif

L'épopée lisboète ne devrait pas changer les plans de Leonardo. L'objectif va être de régénérer l'effectif et prolonger les stars.

Thiago Silva, la fin d'une ère

Cette finale de perdue face au (1-0) ne doit être qu'une étape. Un pas de plus vers l'objectif ultime. Mais pour rêver plus grand, et atteindre enfin son rêve européen, Paris va devoir garder un groupe fort, solide, avec le même état d'esprit que celui affiché tout au long de ce « Final 8 ». « Une grande équipe », en somme, comme l'a rappelé Thomas Tuchel après la rencontre : « On va perdre beaucoup de personnalités, de bons joueurs. Il faudra créer une nouvelle équipe forte, qui pourra poursuivre ce qui a été fait ». Telle est la demande du coach dont l'avenir, longtemps incertain, devrait continuer de s'écrire sous le maillot parisien.

Le départ le plus symbolique est celui du capitaine Thiago Silva. Arrivé en 2012, en même temps que Zlatan Ibrahimovic, il était le porte drapeau d'un groupe pour qui les désillusions auront été nombreuses en Ligue des champions, avant d'atteindre la finale. Il était le relais privilégié du coach, qui n'a pas manqué de lui rendre hommage, confirmant à demi-mot sa volonté de le voir rester tout en sachant que la messe est déjà dite en interne : « Je suis fier qu'il ait était mon capitaine. On va parler avec le club, avec lui, pour clarifier la situation. Peu importe la décision, il est dans mon cœur et c'était incroyable ce parcours avec lui. » Le Brésilien a confirmé dimanche avoir disputé son dernier match avec le PSG. La fin d'une ère.

Et Choupo alors ?

Outre Thiago Silva, le héros du quart de finale face à l' Bergame (2-1) Eric Maxim Choupo-Moting se retrouve lui aussi en fin de contrat. Son départ - plus qu'envisagé, mais pas encore pleinement acté - s'ajouterait à ceux du « Matador » Edinson Cavani, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi. « J'étais très heureux que Choupo soit là. C'était nécessaire. On a perdu Edi, Thomas et Tanguy. C'était difficile pour nous. Si on perd Thia et Choupo, on perdrait cinq joueurs qui ont joué un grand rôle la saison dernière et qui ont été des joueurs clés. Il faut prendre des décisions et on va le faire dans les prochaines semaines », précise Tuchel.

Une recrue par ligne

Le s'est déjà mis en quête d'une doublure à Keylor Navas afin de compenser le départ de Sergio Rico. Un latéral droit, un numéro 6 et un nouvel élément offensif sont également espérés cet été, après que l'option d'achat de Mauro Icardi a été levée auprès de l'Inter à la fin du mois de mai. Le marché des défenseurs centraux sera scruté en cas d'opportunités. Enfin, côté départs, plusieurs jeunes pourraient décider d'aller chercher du temps de jeu ailleurs (Innocent, Mbe Soh). Il sera bon aussi de se pencher sur le cas de Juan Bernat, en fin de contrat l'an prochain, et les intentions de Julian Draxler, courtisé.

Neymar et Mbappé, ça va devenir urgent

Les situations contractuelles de Neymar et Kylian Mbappé continueront par ailleurs d'animer l'actualité parisienne. Les deux cracks du PSG, arrivés respectivement de Barcelone et en 2017, sont en fin de bail en 2022. Leonardo souhaite clarifier leur avenir au plus tôt afin de s'éviter des maux de tête l'an prochain. Un double enjeu majeur pour montrer aux yeux du monde que le club de la capitale est bien entré dans la cour des grands ou qu'il n'en est plus très loin au moins. Le reste n'est qu'une question de palmarès. Et pour gonfler le sien en C1, Paris devra encore patienter.

Benjamin Quarez, notre envoyé spécial à Lisbonne.