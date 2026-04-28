PSG et Bayern Munich ont offert un spectacle de très haut niveau, ponctué de pas moins de neuf buts

Mardi soir, les amateurs de football ont assisté à un spectacle magnifique lors de la demi-finale de la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont offert un affrontement digne d’une finale, riche en moments forts. Au bout de quatre-vingt-dix minutes, c’est l’équipe de Luis Enrique qui a pu se réjouir le plus : avec un score de 5-4, elle s’est créé une excellente position de départ pour le match retour de la semaine prochaine.

Dès le coup d’envoi, le Parc des Princes a vécu une succession de rebondissements. Le premier tir au but a d’ailleurs été immédiatement décisif : un penalty indiscutable transformé par Harry Kane. Peu après, Michael Olise a eu l’occasion de doubler la mise, mais Marquinhos a repoussé le ballon juste avant la ligne.

Le PSG a alors accentué la pression et Ousmane Dembélé a manqué une occasion énorme, tirant plusieurs mètres au-dessus de la cible après s’être présenté seul face à Manuel Neuer. Les Parisiens n’ont toutefois pas attendu longtemps pour égaliser : une minute plus tard, Khvicha Kvaratskhelia concluait une action collective de grande classe (1-1).

Après un poteau d’Olise et une frappe non cadrée de Doué, João Neves, sur corner, plaça une tête victorieuse pour le 2-1. Les Parisiens exultèrent : en quelques instants, ils avaient renversé la vapeur.

Le Bayern a immédiatement répliqué par l’excellent Olise : l’accélération du Français a conclu une frappe puissante des 20 mètres, 2-2. Alors que certains pensaient le score acquis, Alphonso Davies touchait le ballon de la main et offrait un penalty au PSG. Dembélé transformait la sentence et fixait le score à 3-2 à la mi-temps.

Après la pause, le spectacle reste de haute volée et les buts s’enchaînent à un rythme effréné. En trois minutes à peine, le PSG mène 5-2. Kvaratskhelia ouvre le bal d’une frappe puissante qui laisse Neuer sans réaction, puis Dembélé double la mise d’une tentative maline qui touche l’intérieur du poteau.

Brièvement sonné, le Bayern a réagi immédiatement : sur coup franc, Dayot Upamecano a réduit le score de la tête (5-3). Mais l’équipe de Vincent Kompany a aussitôt reparti de l’avant : après un contrôle remarquable, Luis Díaz a gardé son sang-froid pour servir le 5-4.

Dans le temps additionnel, le festival d’occasions s’est légèrement calmé sans que le spectacle perde de son intensité. Le PSG a encore frôlé le sixième but, Senny Mayulu frappant le poteau. La rencontre s’est conclue sur le score de 5-4, promettant un match retour électrique mercredi prochain.