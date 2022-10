PSG, Christophe Galtier avant Ajaccio : "On jouera à quatre derrière"

A la veille du déplacement à Ajaccio, Christophe Galtier était en conférence de presse et a confirmé qu'il va rester sur une défense à quatre.

Le 4-4-2 losange sera-t-il reconduit avec un éventuel turn-over à Ajaccio ?

Il peut y avoir de la fraicheur, je réfléchis encore. Tout le monde pense que ce sera facile pour le PSG mais nous avons été en grande difficulté à Reims... On jouera à quatre derrière, c’est la seule information que je peux donner.

Etes-vous d’accord que Marquinhos va mieux et que son jeu a évolué depuis peu ?

Marqui est un élément très important de notre équipe. Il a fallu qu’il assimile un rôle différent de ce qu’on a pu lui proposer les années précédentes, dans une défense à trois, très axial. On a vu des automatismes d’anticipation avec quelques problèmes dans la gestion de la profondeur. Il a su vite rectifier le tir, mieux se positionner. Il a eu des matchs difficiles comme l’ensemble de l’équipe mais c’est un joueur qui joue tous les matchs et forcément, avec l’enchaînement, on peut avoir des coups de fatigue. Il est le joueur qui gère le plus la profondeur chez nous et ça implique de faire beaucoup de courses, mais je pense que ses erreurs étaient liées surtout à ce rythme très important. Il a beaucoup plus de repères dans une défense à quatre, il est important aussi pour lui d’avoir devant lui Marco (Verratti) avec qui il joue depuis plusieurs années.

"Il n'y a pas de secret dans le football"

Comment expliquez-vous que Neymar, suspendu ce vendredi, enchaîne autant de matchs cette saison ?

Un, il n’a pas de problème. Et deux, il est performant. Il est arrivé prêt physiquement au début de la préparation, déterminé à faire une bonne saison. Il est sérieux et fit. Il n’y a pas de secret dans le football, si vous faites attention à votre corps et que vous mettez du rythme aux séances. A partir du moment où il est bien physiquement, il peut éviter les contacts ,ce qui permet de ne pas avoir de blessures sur le plan articulaire. Sur un plan musculaire, il peut enchainer les matchs.

Le faible rendement offensif de votre équipe en ce moment s’explique-t-il par le fait que votre équipe est peut-être plus prévisible ?

C’est possible, même si je ne pense pas que sur le match de Marseille on ait été très prévisible. Même s’ils ont fait un bon match, on a eu beaucoup de situations et un peu de malchance, comme sur le coup franc de Leo (Messi). Le gardien (Pau Lopez) a été élu parmi les meilleurs joueurs du match. Cela veut bien dire quelque chose. Après, pour les matchs précédents, je vous rejoins, on a eu peu de situations, mais lors de victoire à Lyon par exemple, nous avons eu beaucoup de situations et le gardien adversaire avait fait une grande performance aussi. Il est important de se créer des situations, il est préférable de marquer plus aussi pour effectuer des rotations mais avec l’enchaînement des matchs on peut être moins justes.

Galtier rassure les jeunes

Que manque-t-il à certains joueurs comme El Chadaille Bitshiabu pour intégrer la rotation ?

« Chad » est un joueur au potentiel incroyable qui est revenu très tardivement dans le groupe en raison d’une blessure musculaire durant la préparation. Il n’a pas fait le stage (au Japon). Avec le club, on fonde beaucoup d’espoirs sur lui. S’il y avait eu une réflexion de continuer à jouer à trois, il aurait eu cette opportunité, mais ce n’est pas parce qu’on est passé à quatre qu’il ne peut pas jouer. L’exigence de résultat, face à des équipes qui veulent réaliser le match de leur saison, implique aussi de mettre plus d’expérience.

Qu’en est-il pour le prometteur Warren Zaïre-Emery qui n’a plus joué depuis un certain temps ?

Ces joueurs-là, s’ils étaient dans d’autres clubs, on les aurait vus plus souvent sur les terrains de Ligue 1. Ils sont confrontés à une concurrence importante, incroyable, très élevée même. Ils apprennent chaque jour lors des séances à travers la qualité technique. Cela leur permet de grandir aussi. Warren travaille très bien et il est possible qu’on le voit demain.