PSG - Centre de formation : un organigramme à rebâtir

Les prochaines semaines s'annoncent agitées au centre de formation du Paris Saint-Germain où l'organigramme devrait connaître quelques mouvements.

Si cela a déjà bougé dans les hautes sphères du , avec le départ du directeur sportif Antero Henrique et son remplacement par Leonardo, cela devrait également s'agiter au centre de formation. Ainsi, comme l'ont révélé Le Parisien et L’Équipe, Bertrand Reuzeau s'apprête à quitter le PSG pour revenir à l'AS . Le manager général du centre a déjà fait savoir à plusieurs de ses collaborateurs qu'il allait quitter le club. Un nouveau départ qui va inciter les dirigeants franciliens à rebâtir l'organigramme, d'autant que Thiago Motta, avec les U19, et Laurent Huard, avec les U17, ne poursuivront pas l'aventure non plus.

Le premier, à qui il reste un an de contrat, se dirige vers une résiliation à l'amiable alors que le second, dont le bail expirait en 2021, a trouvé un accord pour être libéré et rejoindre le staff de Ghislain Printant comme adjoint à l'AS Saint-Etienne (L1).

La FFF impose des formateurs

Aujourd'hui, plusieurs salariés ne cachent pas être dans le flou pour la suite, sachant que les équipes U17 et U19 se retrouvent sans staff au complet. Par ailleurs, la nouvelle législation des centres par la FFF impose certaines contraintes auxquelles le PSG devra répondre afin d'accéder aux exigences de la catégorie élite. Le règlement stipule qu'il faut un formateur directeur et un formateur sur chaque équipe du centre de formation, soit trois a minima et quatre en cas de maintien de la réserve en N2. Seuls Jean-François Pien, Hervé Guégan, Régis Beunardeau et Thomas Leysalles ont le formateur actuellement. Ce dernier est responsable de la préformation au PSG.

L'article continue ci-dessous

Le maintien ou non de l'équipe réserve en National 2 anime l'actualité du centre de formation en ce moment. Le Paris Saint-Germain a jusqu'à la fin du mois pour permettre son inscription auprès de la FFF, et ainsi revenir sur la suppression actée par le clan Henrique. L'avenir de l'entraîneur Leeroy Echteld pourrait ainsi être impacté. Le Néerlandais a connu une saison délicate avec la N2 la saison passée. Son avenir reste incertain en interne.

Pien repousse Rennes, Noga toujours là

Enfin, nos confrères de RMC évoquaient mardi des contacts entre le et le directeur du centre de formation Jean-François Pien. Une information confirmée à Goal, qui précise que le club présidé par Olivier Létang lui a proposé à la fois de remplacer Landry Chauvin comme directeur de centre, mais aussi d'entraîner l'équipe U17 de Rennes. Une proposition que le dirigeant a tout simplement refusé. Notons par ailleurs qu'en dépit du départ d'Antero Henrique, le Portugais Paulo Noga, proche de l'ancien directeur sportif, n'a pas reçu de lettre de sortie. À l'heure actuelle, il est donc toujours le directeur technique du centre de formation parisien.