PSG : avec Verratti, Neymar et Ramos, encore un doute pour Kimpembe face à l'OM ?

Pour son premier choc du mois de février, Paris va pouvoir compter sur deux de ses meilleurs techniciens mais pas forcément sur le défenseur français.

Mercredi soir au stade Vélodrome, le PSG aborde l'un de ses cinq sommets du mois de février : Marseille, Monaco, Munich, Lille et Marseille pour boucler la boucle. L'enchaînement fait peur et va révéler si ce PSG est parvenu à combler les failles du mois de janvier et surtout si sa saison va basculer dans l'ennui.



Alors que l'infirmerie a accueilli deux nouveaux membres la semaine passée avec les blessures de Kylian Mbappé, qui va louper la première rencontre de Ligue des champions contre le Bayern, et Renato Sanches pour sa quatrième blessure de la saison, ce PSG accueille deux bonnes nouvelles.

Un doute entoure encore Kimpembe



Marco Verratti sera de retour au stade Vélodrome. Après son expulsion contre Reims et ses deux matches de suspension, le staff parisien avait décidé de lui faire faire l'impasse sur la rencontre face au MHSC avant même que sa sanction ne tombe afin qu'il soit présent pour ce Classique en Coupe de France.







Pour cette rencontre, Christophe Galtier pourra aussi compter sur le retour de Neymar qui a encore effectué un travail de rééducation sur sa cheville la semaine passée mais aussi sur Sergio Ramos touché aux adducteurs contre Montpellier.



Apparu de nouveau à l'entraînement professionnel, un doute subsiste encore autour de Presnel Kimpembe qui n'a disputé que trois matchs depuis le 10 septembre, date de sa blessure aux ischio-jambiers face à Brest.