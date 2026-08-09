Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Super Coupe de l'UEFA
team-logoParis Saint-Germain
Red Bull Arena
team-logoAston Villa
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Traduit par

PSG - Aston Villa : tout ce qu’il faut savoir avant la Supercoupe de l’UEFA

Aston Villa
Paris Saint-Germain

Présentation complète du match entre le PSG et Aston Villa en Supercoupe de l’UEFA. Nous parlons tactique, actualité des équipes et plus encore avant ce choc à Salzbourg.

crest
Super Coupe de l'UEFA - Finale
Red Bull Arena

Le match entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa débutera le 12 août 2026 à 16h00 EST et à 20h00 GMT.

Aperçu de la Supercoupe de l’UEFA

Le PSG, double champion d’Europe en titre, affronte Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa, pour désigner le champion de la Supercoupe de l’UEFA à Salzbourg. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Comment ils en sont arrivés là

Le PSG de Luis Enrique, champion d’Europe, vise à devenir seulement la deuxième équipe de l’ère moderne à conserver la Supercoupe, après l’exploit réalisé par le Real Madrid en 2016 et 2017. Il a battu Arsenal aux tirs au but en finale de la Ligue des champions la saison dernière.

PSG Arsenal Champions LeagueGetty Images

Sur sa route se dresse l’Aston Villa d’Unai Emery, qui a battu Fribourg en finale de la Ligue Europa lors d’une soirée mémorable pour le club à Istanbul en mai. Les seules confrontations précédentes entre Paris et Villa ont donné lieu à un spectacle explosif, l’équipe française s’imposant 5-4 sur l’ensemble des deux matches dans un quart de finale de Ligue des champions palpitant lors de la campagne 2024/25, après avoir résisté au retour plein de courage de Villa alors qu’elle menait 5-1.

Compatriotes espagnols, Enrique et Emery se retrouvent face à face dans ce qui devrait être un lever de rideau divertissant pour la nouvelle campagne européenne.

Kvara PSGGetty Images

Qu’ont ajouté le PSG et Villa sur le marché des transferts ?

Jeudi, Paris a annoncé l’arrivée du milieu offensif de 24 ans Maghnes Akliouche en provenance de Monaco.

Villa s’est renforcé avec les signatures du défenseur central Modou Kéba Cissé, du milieu João Gomes et de l’ailier argentin Alejandro Garnacho, prêté par Chelsea. Tous les trois pourraient faire leurs débuts en compétition ici. Le milieu offensif suisse Johan Manzambi est également arrivé en provenance de Fribourg, mais il manquera le match en raison d’une blessure.

Compositions probables

PSG (4-3-3) : Safonov ; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes ; João Neves, Vitinha, Dro Fernández ; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.

Villa (4-2-3-1) : Bizot ; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen ; João Gomes, Kamara ; McGinn, Buendía, Garnacho ; Watkins.

Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

Nouvelles des équipes et effectifs

Paris Saint-Germain vs Aston Villa compositions

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formation
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
39M. Safonov51W. Pacho5Marquinhos2A. Hakimi25N. Mendes17Vitinha87J. Neves33Warren Zaïre-Emery11M. Akliouche7K. Kvaratskhelia14Désiré Doué40M. Bizot14P. Torres2M. Cash22I. Maatsen3Victor Nilsson Lindelöf8B. Kamara35J. Gomes10E. Buendia7J. McGinn53G. Hemmings39B. Madjo
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Onze de départ

Aston Villa

Remplaçants

Entraineur

  • Luis Enrique
  • U. Emery

Luis Enrique n’a pas confirmé de composition probable avant la Supercoupe, et le PSG n’a signalé aucune blessure ni suspension dans les informations d’effectif disponibles. Des mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Unai Emery n’a pas non plus encore dévoilé son onze probable pour Aston Villa. Aucune information sur les blessures ou les suspensions n’a été fournie à ce stade, et d’autres nouvelles de l’équipe seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Paris Saint-Germain

Blessures et suspensions

Aston Villa

Pas de joueurs indisponibles

Forme

PSG

PSG - Forme

RCL
V0-2
PAR
D2-1
ARS
V1-1
MLL
D3-0
MUN
N1-1
But marqué (encaissé)
5/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
AVL

AVL - Forme

WAL
V0-5
POR
D2-1
RSO
D2-4
BGP
V1-3
FCB
D2-1
But marqué (encaissé)
12/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Les cinq derniers résultats du PSG couvrent à la fois la fin de la saison dernière et sa préparation estivale actuelle, avec trois victoires et deux défaites. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 3-0 en amical contre Majorque le 5 août, tandis que son précédent résultat en compétition était un match nul 1-1 contre Arsenal en Ligue des champions le 30 mai, qui a compté comme une victoire sur l’ensemble des deux matches. Sur ces cinq rencontres, le PSG a inscrit cinq buts et en a concédé sept, tout en enregistrant également des victoires contre le Paris FC et Brest en Ligue 1 pour conclure la campagne nationale.

Les cinq derniers matches d’Aston Villa sont tous des amicaux de pré-saison, avec deux victoires et trois défaites. Son match le plus récent a été une défaite 2-1 contre le Bayern Munich le 7 août, Villa ayant marqué cinq buts et en ayant concédé dix sur l’ensemble de ces cinq rencontres. Une victoire 5-0 contre Walsall le 21 juillet et un succès 3-1 face à BG Pathum United le 4 août représentent les moments les plus positifs de son programme estival.

Confrontations directes

Face à face

Paris Saint-GermainNulAston Villa
1
0
1
Ligue des Champions
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FDM
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FDM
5Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/2
Les deux équipes ont marqué2/2

Les deux clubs se sont affrontés à deux reprises dans un passé récent, à chaque fois en quarts de finale de la Ligue des champions 2024-2025 de l’UEFA. La confrontation la plus récente a eu lieu le 15 avril 2025, quand Aston Villa s’est imposé 3-2 à domicile. Le PSG avait remporté le match aller 3-1 au Parc des Princes le 9 avril 2025 et s’était qualifié au score cumulé. Sur ces deux rencontres, le PSG a marqué cinq buts contre cinq pour Villa, la confrontation ayant été décidée par le résultat du match aller.


Prévisualiser les grandes affiches européennes met aux prises le flair offensif tactique et des blocs défensifs disciplinés, ce qui offre une grande valeur aux parieurs analytiques de football. Si vous prévoyez de soutenir vos prédictions de score ou vos paris combinés personnalisés, commencer avec des fonds bonus vous donne un coussin utile. Découvrez comment réclamer une offre de dépôt de grande valeur grâce à notre code promo officiel 1xbet.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google