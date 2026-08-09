Super Coupe de l'UEFA - Finale 12 août 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Le match entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa débutera le 12 août 2026 à 16h00 EST et à 20h00 GMT.

Aperçu de la Supercoupe de l’UEFA

Le PSG, double champion d’Europe en titre, affronte Aston Villa, vainqueur de la Ligue Europa, pour désigner le champion de la Supercoupe de l’UEFA à Salzbourg. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Comment ils en sont arrivés là

Le PSG de Luis Enrique, champion d’Europe, vise à devenir seulement la deuxième équipe de l’ère moderne à conserver la Supercoupe, après l’exploit réalisé par le Real Madrid en 2016 et 2017. Il a battu Arsenal aux tirs au but en finale de la Ligue des champions la saison dernière.

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Sur sa route se dresse l’Aston Villa d’Unai Emery, qui a battu Fribourg en finale de la Ligue Europa lors d’une soirée mémorable pour le club à Istanbul en mai. Les seules confrontations précédentes entre Paris et Villa ont donné lieu à un spectacle explosif, l’équipe française s’imposant 5-4 sur l’ensemble des deux matches dans un quart de finale de Ligue des champions palpitant lors de la campagne 2024/25, après avoir résisté au retour plein de courage de Villa alors qu’elle menait 5-1.

Compatriotes espagnols, Enrique et Emery se retrouvent face à face dans ce qui devrait être un lever de rideau divertissant pour la nouvelle campagne européenne.

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Qu’ont ajouté le PSG et Villa sur le marché des transferts ?

Jeudi, Paris a annoncé l’arrivée du milieu offensif de 24 ans Maghnes Akliouche en provenance de Monaco.

Villa s’est renforcé avec les signatures du défenseur central Modou Kéba Cissé, du milieu João Gomes et de l’ailier argentin Alejandro Garnacho, prêté par Chelsea. Tous les trois pourraient faire leurs débuts en compétition ici. Le milieu offensif suisse Johan Manzambi est également arrivé en provenance de Fribourg, mais il manquera le match en raison d’une blessure.

Compositions probables

PSG (4-3-3) : Safonov ; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes ; João Neves, Vitinha, Dro Fernández ; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.

Villa (4-2-3-1) : Bizot ; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen ; João Gomes, Kamara ; McGinn, Buendía, Garnacho ; Watkins.

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Nouvelles des équipes et effectifs

Luis Enrique n’a pas confirmé de composition probable avant la Supercoupe, et le PSG n’a signalé aucune blessure ni suspension dans les informations d’effectif disponibles. Des mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Unai Emery n’a pas non plus encore dévoilé son onze probable pour Aston Villa. Aucune information sur les blessures ou les suspensions n’a été fournie à ce stade, et d’autres nouvelles de l’équipe seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme

Les cinq derniers résultats du PSG couvrent à la fois la fin de la saison dernière et sa préparation estivale actuelle, avec trois victoires et deux défaites. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 3-0 en amical contre Majorque le 5 août, tandis que son précédent résultat en compétition était un match nul 1-1 contre Arsenal en Ligue des champions le 30 mai, qui a compté comme une victoire sur l’ensemble des deux matches. Sur ces cinq rencontres, le PSG a inscrit cinq buts et en a concédé sept, tout en enregistrant également des victoires contre le Paris FC et Brest en Ligue 1 pour conclure la campagne nationale.

Les cinq derniers matches d’Aston Villa sont tous des amicaux de pré-saison, avec deux victoires et trois défaites. Son match le plus récent a été une défaite 2-1 contre le Bayern Munich le 7 août, Villa ayant marqué cinq buts et en ayant concédé dix sur l’ensemble de ces cinq rencontres. Une victoire 5-0 contre Walsall le 21 juillet et un succès 3-1 face à BG Pathum United le 4 août représentent les moments les plus positifs de son programme estival.

Confrontations directes

Les deux clubs se sont affrontés à deux reprises dans un passé récent, à chaque fois en quarts de finale de la Ligue des champions 2024-2025 de l’UEFA. La confrontation la plus récente a eu lieu le 15 avril 2025, quand Aston Villa s’est imposé 3-2 à domicile. Le PSG avait remporté le match aller 3-1 au Parc des Princes le 9 avril 2025 et s’était qualifié au score cumulé. Sur ces deux rencontres, le PSG a marqué cinq buts contre cinq pour Villa, la confrontation ayant été décidée par le résultat du match aller.



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