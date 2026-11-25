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Un captivant match nul 2-2 à Paris a opposé la maîtrise du ballon à des transitions offensives tranchantes. Les deux entraîneurs ont procédé à des ajustements importants en seconde période, dans une rencontre jouée sur des détails et marquée par deux penalties.

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Au Parc des Princes, deux philosophies se sont affrontées dans une rencontre européenne à fort enjeu. Le Paris Saint-Germain voulait étouffer ses visiteurs par une possession régulière, grâce à un 4-3-3 fluide conçu pour exploiter les espaces et pousser l’AS Roma à défendre bas. Son objectif était clair : s’appuyer sur la sûreté technique de Vitinha et Fabián Ruiz pour dicter le rythme et placer ses attaquants de couloir en situation de un contre un.

À l’inverse, l’AS Roma a adopté un 3-4-2-1 solide, destiné à exploiter les espaces laissés dans le dos des latéraux parisiens lorsqu’ils montaient. Les visiteurs ont privilégié le jeu vertical à la conservation du ballon : ils n’ont eu que 34 % de possession, mais ont généré un total de 2,69 xG, supérieur à celui du PSG. En plaçant Matiás Soulè et Niccolò Pisilli dans les demi-espaces, ils cherchaient à attirer les défenseurs centraux parisiens hors de leur position. Cette stratégie a porté ses fruits dès la cinquième minute.

Le dispositif tactique du PSG

Le PSG s’est présenté en 4-3-3, qui se transformait plutôt en 2-3-5 avec le ballon. Vitinha occupait seul le poste de sentinelle. Auteur de 90 passes réussies, il était le principal relais entre la défense et les joueurs avancés. Le pressing parisien ciblait surtout les pistons de la Roma : dès que Nahuel Molina ou Wesley recevait le ballon dos au but, le trio offensif du PSG se resserrait pour provoquer une perte de balle ou un long dégagement précipité. Matvei Safonov apportait une solution supplémentaire à la relance, jouant souvent le rôle de gardien-libéro pour permettre aux défenseurs centraux, dont le buteur Illia Zabarnyi, de s’écarter.

Malgré ses 66 % de possession, le PSG a peiné à percer dans l’axe. Il s’est largement appuyé sur les coups de pied arrêtés, comme l’a montré l’égalisation de Zabarnyi à la 31e minute sur un corner. Sur le plan défensif, son organisation restait vulnérable aux transitions rapides. La ligne haute formée par Willian Pacho et Zabarnyi a souvent été mise à l’épreuve par le jeu direct de la Roma, obligeant les Parisiens à défendre de grands espaces en reculant. Sans véritable avant-centre jusqu’à plus tard dans la rencontre, le PSG a souvent fait circuler le ballon autour du bloc adverse sans parvenir régulièrement à briser la résistance d’Evan Ndicka et Gianluca Mancini dans l’axe.

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Le dispositif tactique de l’AS Roma

Le 3-4-2-1 de la Roma a offert une démonstration de jeu de transition moderne. Sans le ballon, l’équipe passait en 5-4-1, ses pistons reculant pour neutraliser le jeu sur les côtés du PSG. Mario Hermoso a été la pièce tactique la plus marquante. Positionné comme défenseur central gauche, il avait la liberté de monter jusque dans le dernier tiers du terrain. Ce déplacement inhabituel a été à l’origine de l’ouverture du score : Hermoso a récupéré le ballon haut sur le terrain avant de conclure une action qu’il avait contribué à lancer. Ses statistiques défensives, 12 interventions et 3 tacles, ont souligné son efficacité dans ce double rôle, que le PSG a eu du mal à suivre.

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Au milieu, Marten de Roon et Manu Koné couvraient la largeur du terrain, protégeant la défense à trois et repoussant les créateurs parisiens vers les côtés. À la récupération, la consigne était de jouer immédiatement vers l’avant. Soulè était le principal organisateur du jeu : il décrochait dans l’espace du numéro 10 pour se retourner et distribuer des passes vers Santiago Castro. Cette approche a permis à la Roma de se procurer quatre grosses occasions malgré une possession nettement inférieure, preuve que l’efficacité dans le dernier tiers peut l’emporter sur la domination territoriale.

Le duel tactique

Le duel tactique le plus marquant s’est joué sur les côtés, entre les latéraux du PSG et les pistons de la Roma. Les montées incessantes d’Achraf Hakimi ont fini par pousser Wesley à la faute défensivement, provoquant le penalty transformé par Ousmane Dembélé. Mais la Roma a répliqué en faisant entrer Donyell Malen. Sa vitesse et son jeu direct ont contraint Vitinha à commettre une main désespérée, à l’origine du deuxième penalty de la soirée. Chaque équipe a réagi aux ajustements de l’autre : dès que l’une obtenait un avantage de position, l’autre trouvait le moyen d’exploiter l’espace laissé dans son dos.

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Les ajustements en cours de match

Les deux entraîneurs ont fait preuve de souplesse tactique dans leurs changements. L’entrée de Dembélé à la place de Ferran Torres à la 59e minute a été une décision déterminante du banc parisien : l’attaque est passée d’une approche méthodique à un jeu reposant davantage sur les qualités individuelles du Français et l’attention qu’il attirait. Son impact immédiat, avec un but sur penalty, a justifié ce choix. L’AS Roma a répondu par un triple changement à la 67e minute, faisant notamment entrer Malen et Daniele Ghilardi. L’entrée de Malen visait précisément à exploiter la fatigue de la défense parisienne lors des transitions, et son penalty inscrit à la 78e minute a assuré le nul.

Conclusion

Au bout du compte, le score de 2-2 reflète assez justement une rencontre où le volume de jeu du PSG, avec 623 passes réussies, a été neutralisé par la menace offensive de la Roma, créditée de 2,69 xG. Les changements de la seconde période ont pesé sur l’issue du match : Dembélé a dynamisé le PSG, tandis que Malen a apporté à la Roma le jeu direct dont elle avait besoin pour arracher un point. Si Paris a contrôlé le rythme, les transitions agressives et le plus grand nombre de grosses occasions créées par la Roma ont montré qu’au plus haut niveau européen, avoir le ballon sans parvenir à percer reste un pari risqué.