PSG-Argentine : Jérôme Rothen pousse un coup de gueule sur la gestion de Messi

Blessé lors des deux derniers matches du PSG, Lionel Messi a tout de même été sélectionné par l'Argentine et s'est rendu en Amérique du Sud pour jouer les deux matches avec sa sélection. Si Leonardo a poussé un coup de gueule envers l'Albiceleste suite à cette décision, Jérôme Rothen a été dans son sens sur les ondes de RMC et ne comprend pas que Lionel Messi puisse penser à jouer avec sa sélection alors qu'il n'est pas au mieux physiquement.



"Pour moi, c'est très choquant, je ne comprends pas du tout cette décision de la part de Lionel Messi. Pour une fois, je suis en total accord avec Leonardo. J'ai vu sa sortie médiatique suite au départ de Lionel Messi et de Paredes, il met les deux dans le même sac, il ne comprend pas leur départ, le fait d'aller là-bas et d'essayer de jouer. Lionel Messi, il y a de grandes chances qu'il débute le match. Mais où on va ? Où on va ?", a avancé l'ancien joueur du PSG.

"On parle du meilleur joueur de la planète foot, qui a des problèmes d'adaptations, et c'est tout à fait logique avec ce qu'il a vécu, on ne pas lui tomber dessus, on le protège. On ne peut pas dire qu'on a vu le meilleur Lionel Messi jusqu'à présent, la preuve c'est qu'il n'y a aucun but en Ligue 1 jusqu'à présent et il y a beaucoup de manque dans le jeu. Je veux bien, tu as beau être le meilleur joueur du monde, le joueur le mieux payé de la planète, il faut rendre des comptes à un moment donné à ton club", a ajouté le consultant RMC.



Jérôme Rothen considère que Lionel Messi devrait prioriser son adaptation au PSG : "L'adaptation, le fait de vivre à Paris, c'est totalement différent. Cela peut être compliqué à plusieurs niveaux. Tout le monde essaye de trouver la préférence, la position idéale pour que Messi s'adapte, et il va falloir dans tous les cas que le PSG trouve une solution. Si Messi tu l'as comme c'est le cas depuis le début de l'année, en demi-teinte, un coup il est blessé, un coup il marche... le PSG n'aura pas une équipe pouvant prétendre à remporter la Ligue des champions".

"On parle de la C1, mais avant de penser aux huitièmes de finale, il faut penser à sortir de la poule. Aujourd'hui tout va bien, tu es 2ème avec trois points d'avance sur Bruges, donc tu te dis il reste deux matches et on reçoit Bruges, pas de problème. Mais avec ce qu'on voit sur les derniers matches, City est totalement capable de battre le PSG. Il y aura une finale au Parc des Princes contre Bruges où t'es censé les dominer, mais on l'a bien vu au match aller. Bruges était plus proche de gagner que le PSG. Donc il faudra avoir tes joueurs dans les meilleures conditions", a ajouté l'ancien du PSG.

Jérôme Rothen aurait simplement préféré que Lionel Messi aille en Argentine et fasse demi tour pour rentrer à Paris : "Est-ce que Messi aurait dû refuser la sélection ? Oui ! C'est logique ! Tu n'as pas joué, t'as été blessé, tu n'as pas fait le déplacement à Bordeaux sur le dernier match. Que tu ailles faire constater ta blessure là-bas, il n'y a pas de soucis, mais reste concentrer sur le PSG et ton adaptation. Tu aura le temps d'aller là-bas et de faire gagner l'Argentine. Il l'a fait cet été et tant mieux pour lui. On me dit c'est un match important contre le Brésil, ils ont dix points d'avance ! Ils ont un pied et quatre orteils et demi à la Coupe du monde, comme la France. Il faut arrêter le délire !