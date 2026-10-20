Le duel entre le Paris Saint-Germain et le Barça en Ligue des champions pourrait receler une séquence captivante qui dépasse les limites de la rivalité sur la pelouse, après que l'une des stars du club français a promis de reproduire la célèbre célébration de Cristiano Ronaldo lors de son prochain but, dans une scène qui pourrait prendre une dimension supplémentaire si elle se produisait devant les supporters du club catalan.

À l'approche de la rencontre tant attendue au Parc des Princes, les regards se tournent vers la possibilité de voir apparaître la célèbre célébration « SIUUU » dans les filets du Barça, l'ennemi historique du Real Madrid, le club auquel la légende de la star portugaise a longtemps été associée.

Qui se cache derrière cette promesse ?

L'histoire remonte à un direct, le 11 octobre dernier, qui a réuni l'ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia et le célèbre créateur de contenu américain « IShowSpeed », connu pour sa grande passion pour Cristiano Ronaldo.

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Au cours de cette rencontre, Speed a demandé à la star du Paris Saint-Germain d'imiter la célèbre célébration de Ronaldo lors de son prochain but, et le joueur a accepté la promesse, faisant de sa future manière de célébrer un objet d'intérêt pour les abonnés des deux stars.

Kvaratskhelia tiendra-t-il sa promesse face au Barça ?

L'ailier du Paris Saint-Germain n'a pas réussi à marquer lors des deux matches de son équipe face à Manchester City et Strasbourg, si bien que le duel contre le Barça reste une nouvelle occasion pour lui de tenir sa promesse.

Et s'il fait trembler les filets, nous pourrions assister à la célèbre célébration « SIUUU », que Ronaldo avait coutume de réaliser devant les supporters des stades européens, mais cette fois elle pourrait survenir face à un adversaire devant lequel une telle célébration revêtirait une signification particulière.









La célébration de Ronaldo : un message potentiel aux supporters du Barça

L'idée suscite un intérêt supplémentaire en raison de la longue histoire de rivalité entre Ronaldo et le Real Madrid d'un côté, et le Barça de l'autre, les années de la star portugaise avec le club merengue ayant été marquées par des confrontations exceptionnelles face à l'équipe catalane.

Par conséquent, exécuter cette célébration face au Barça pourrait provoquer de vives réactions parmi les supporters, d'autant plus que Ronaldo est considéré comme l'une des figures les plus emblématiques du Real Madrid de l'ère moderne.

Rien ne confirme toutefois que Kvaratskhelia cherche à provoquer les supporters du Barça, car il s'agit d'une promesse faite au créateur de contenu américain, et non d'une déclaration affichée sur sa volonté d'adresser un message à l'équipe catalane.

La star du Paris Saint-Germain marquera-t-elle face au Barça et célébrera-t-elle à la manière de la légende du Real Madrid, ou l'exécution de la promesse sera-t-elle reportée à un autre match ?







