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Le FC Barcelone continue de sécuriser l'avenir de ses jeunes talents. L'un de ses jeunes joueurs les plus en vue a trouvé un accord pour un nouveau contrat ces dernières semaines et s'apprête ainsi à asseoir sa place dans le projet de l'équipe première dirigée par Hans Flick.

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Selon le quotidien « Mundo Deportivo », Xavi Espart, 19 ans, signera sa prolongation de contrat avec le FC Barcelone vendredi prochain, en présence du président du club, Joan Laporta, dans les bureaux du Spotify Camp Nou. Le nouveau bail courra jusqu'au 30 juin 2030, les deux parties étant parvenues à un accord début octobre dernier, ce que le club catalan avait officialisé à l'époque.

Le précédent contrat d'Espart expirait en 2028, mais ses performances cette saison avec l'équipe première ont poussé la direction sportive à agir pour améliorer ses conditions, afin qu'elles correspondent à son nouveau statut au sein de l'effectif.

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Le jeune joueur s'est imposé dans les plans de Flick après avoir fait ses débuts avec l'équipe première la saison dernière, avant de gagner sa place dans l'effectif lors de la préparation de l'exercice en cours, avec le numéro 12 sur le dos.

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Espart a la particularité de pouvoir évoluer aussi bien au poste d'arrière droit que d'arrière gauche, même si son poste de prédilection reste le milieu de terrain. Une polyvalence qui lui offre une grande flexibilité tactique dans le système du Barça, notamment dans la construction du jeu et les combinaisons avec les milieux.

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Espart s'était illustré en Ligue des champions en inscrivant un but face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, lors du match qui l'a vu trouver le chemin des filets dans la compétition.

Avant de se blesser à la cheville lors du Clásico face au Real Madrid, le joueur avait disputé 9 matchs cette saison, dont 8 en Liga et un en Ligue des champions, pour un bilan de deux buts et deux passes décisives.

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Espart doit signer son nouveau contrat dans le bureau de Laporta, avant de se présenter devant les médias et de poser pour les photographes avec un maillot du Barça floqué du numéro 2030, selon le protocole habituel des prolongations de contrat des joueurs de l'équipe première.

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