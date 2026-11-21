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Le FC Barcelone s'apprête à recevoir Villarreal demain dimanche au Spotify Camp Nou, pour le compte de la 13e journée de Liga.

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Comme l'indique le quotidien Sport, Villarreal est la victime préférée de Lamine Yamal : c'est face à ce club que l'ailier du Barça a inscrit le premier triplé de sa carrière professionnelle.

Ce match s'était disputé au Spotify Camp Nou, en février de l'année dernière.

Ce jour-là, le Barça avait balayé Villarreal 4-1, et trois des quatre buts portaient la signature de Yamal.

Lamine Yamal s'était alors libéré du poids de n'avoir jamais marqué plus de deux buts dans un même match de sa carrière, au terme d'une prestation exceptionnelle et inoubliable qu'il tentera de rééditer demain dimanche.

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Mais le brio de Yamal face à Villarreal ne se limite pas à cette rencontre : il compte déjà 5 buts et 2 passes décisives en 6 confrontations face au club, devenu son adversaire favori.

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Villarreal est l'équipe qui a le plus souffert face à Yamal, lequel contribue à plus d'un but par match contre elle.

Passer en revue, match après match, le bilan de Yamal face à Villarreal revient sans aucun doute à revivre les étapes successives franchies par la star catalane dans le monde du football.

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Son premier match face à Villarreal, il l'a disputé avec le numéro 27 sur le dos, lors d'une rencontre folle remportée 4-3 par le Barça à l'Estadio de la Cerámica. Lamine y avait délivré une passe décisive, trouvé le poteau et fait étalage de ses talents de dribbleur de manière remarquable.

Lors de sa visite suivante dans l'antre de Villarreal, il portait le numéro 19. Dans ce match, Yamal s'est montré plus mûr, alors qu'il était déjà devenu l'une des principales attractions du Barça, et a délivré sa première passe décisive d'une talonnade, dans une rencontre conclue par une victoire 5-1 des Blaugrana.

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Puis est venu le numéro 10, l'an dernier. Depuis qu'il porte ce numéro, Lamine Yamal a marqué lors des deux matchs qu'il a disputés face à Villarreal.

À l'Estadio de la Cerámica, il a fait trembler les filets lors de la victoire 2-0 du Barça de Hans Flick. Au Camp Nou, comme évoqué plus haut, il a inscrit le premier triplé de sa carrière professionnelle.